Yazıklar olsun

Abdullah SUİÇMEZ-Hüseyin ÇİÇEK-Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs’ın kuzeyinde son günlerde ‘dikkat çekici’ yangınlar yaşanıyor. Kormacit, Çamlıbel, Geçitköy ve Yedidalga’nın ardından dün Tatlısu, Mersinlik’te meydana gelen ve geniş bir alana yayılan yangın sonucu binlerce dönümlük orman arazisindeki ağaçlar kül oldu.

Karadan müdahale zor olduğu için yangına havadan da müdahale edildi.

Türkiye’nin gönderdiği 2 helikoptere ilaveten Birleşmiş Milletler’den de 2 adet helikopter yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı da İHA ile destek söndürme çalışmalarına destek verdi.

Rüzgârın etkisiyle yangının İskele’ye doğru uzadığı görülünce Güney Kıbrıs’tan da iki uçak gönderildi. Saatlerce devam eden yangın ülke genelinde büyük bir üzüntü yarattı.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi Başkanı Hüseyin Cahitoğlu, saat 19.30 itibariyle 5 bin 500 dönümlük arazinin yandığını söyledi.

Rüzgar nedeniyle yangın sönmedi

Ağıllar ile Mersinlik köyleri arasındaki dağlık ve ormanlık alanda önceki gün saat 16.00 sıralarında çıkan yangın dün de devam ederken, rüzgârın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

Yangına 4 helikopter ve bir yangın uçağıyla havadan, polis itfaiye, Orman Dairesi, Sivil Savunma ekipleri ile askeri personel ve Geçitkale Belediyesine ait su tankeriyle de karadan müdahale edildi.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı da İHA ile destek söndürme çalışmalarına destek verdi.

Rüzgârın etkisiyle yangının İskele’ye doğru uzadığı görülünce Güney Kıbrıs’tan da iki uçak gönderildi.

Alevler köylere yaklaştı, panik yaşandı

Ancak kontrol altına alınamayan alevler dün saat 16.00 sıralarında Mersinlik köyünün 3 kilometre yakınına ulaştı. Mersinlik köyünün tahliye edilmesi gündeme alınırken, gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra beklemeye geçildi.

Taltlısu’ya da ulaştı

Yangın, gece saat 21.00 sıralarında Tatlısu bölgesine de sıçradı. Tatlısu Belediyesi tarafından acil durum çağrısı yapıldı; özellikle büyük araç kullanabilenlere, traktör ve su tankerlerine ihtiyaç olduğu belirtilerek, vatandaşların 548 855 65 07 numaralı telefona ulaşması istendi.

Rüzgârın etkisiyle sürekli olarak yön değiştiren yangın Ardahan ve Topçuköy için de risk oluşturdu.

Bu arada Alsancak Belediyesi de acil durum çağrısı yaptı. İş makinesi ve su tankeri olan vatandaşların 0548810 11 31numaralı telefondan görevlilere ulaşması rica edildi.

Mersinlik köyü gece tahliye edildi

Alevler gece saat 22.30 sıralarında Mersinlik köyüne iyice yaklaştı. Köyün 500 metre yakınına yaklaşan alevler nedeniyle köy tahliye edildi. İlk etapta yaşlı ve çocuklar köyden çıkarıldı. Tahliye edilenler bölgedeki otellere yerleştirildi.

4 kişi hastanelik oldu

Yangın söndürme çalışmaları sırasında yaralanan bir itfaiye personeli ile dumandan etkilenen üç kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Ardahan-Mersinlik yolu yangın nedeniyle sivil trafiğe kapatıldı.

Başbakan ve siyasiler yangın bölgesine gitti

Başbakan Ünal Üstel, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Tarım Bakanı Dursun Oğuz, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu ve Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, yangın yerine gitti.



Oğuz: İlk yarım saatte havadan müdahale başladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, yangın çıktıktan yaklaşık yarım saat sonra helikopterle müdahalenin başladığını söyledi. Oğuz, önceki gün iki helikopter ve bir yangın uçağıyla müdahale edildiğini, havanın kararmasıyla birlikte uçak ve helikopterlerin çalışmaya ara verdiğini, dün sabah da ikisi BM Barış Gücü'nden, biri de Türkiye’den olmak üzere üç helikopterin yangın söndürme çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Erhürman: Ciğerimiz yandı

Yangın alanında konuşan CTP Genel Başkanı Erhürman, “Ciğerlerimiz yandı, yüreğimiz de yanıyor” dedi.

“Çok ciddi oranda ağacın yandığını” belirten Erhürman, bunun geri getirilmesinin “çok zor” olduğunu dile getirdi.

Erhürman, çıkan yangında sadece ağaçların, orman içerisinde yaşam süren tüm canlıların yaşamını yitirdiğini söyleyerek, “Çok ciddi kayıplar var ve sözün bittiği yerdeyiz” dedi.

Erhürman, “Bölgeyi kaybettik diyebileceğimiz kadar vahim görüntüler var” ifadelerinde bulundu.

Erhürman, “Umarım bundan sonra daha hazırlıklı oluruz, araç gereçlerimiz de hazır olur. Eylem planlarının da hazır olması lazım” dedi.

Özersay: İhmal var

HP lideri Özersay ise “Köylülerin her yıl düzenli olarak açılıp temizlenen yangın şeritlerinin bu yıl açılmadığını, temizlenmediğini ve ortada bir ihmal olduğunu söylediklerini” aktardı.

Özersay, “Orman Dairesi’ne ait bir binanın özel şahsa kiralanması sonucunda orada yapılmak istenen ot temizliği nedeniyle yangının o bölgeden başladığı kanaati neredeyse herkeste hakim” ifadesinde bulundu.

Özersay, “Köylüler köye yakın yerde dumanlar ilk görüldüğünde gerek orman dairesi gerekse itfaiye telefonlarını aradıklarını ama uzunca süre yanıt alamadıklarını söylüyorlar” dedi.

Muhtarlar çok üzgün

Tv2020’de yayınlanan Gündem Özel programına telefonla bağlanan Mersinlik Muhtarı Mutlu Şeker, angının taş ocağından çıkmadığına emin olduğunu söyledi. Yangının doğaya ve canlılara zarar verdiğini ifade eden Şeker, büyük üzüntü yaşadıklarını dile getirdi.

Ardahan Muhtarı İsmail Çavdar ise doğa felaketi yaşandığını ifade ederek, zaten kurak bir ülkede yaşıyoruz. Bitkiler, ağaçlar kolay yetişmiyor. Ağaçlar değil ciğerlerimiz yandı” dedi.