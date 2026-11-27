İskele Belediye Başkanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) İskele Belediye Başkan adayı Hasan Sadıkoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Boğaz, Boğaztepe, Kalecik ve Tuzluca’yı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Sadıkoğlu, ziyaretlerin ardından yaptığı değerlendirmede, yıllardır İskele ve 21 köyün her noktasında halkla iç içe olduklarını belirtti.

Bu yola makam için değil, İskele’ye ve bölge halkına hizmet etmek amacıyla çıktıklarını ifade eden Sadıkoğlu, vatandaşlarla aynı sofrada, aynı sokakta ve aynı meydanda buluşmaya devam ettiklerini kaydetti.

Şehit İlker Karter Caddesi yenilenecek

Sadıkoğlu, yeni dönemde İskele’ye kazandırmayı hedefledikleri önemli projelerden birinin Şehit İlker Karter Caddesi Yenileme Projesi olduğunu açıkladı.

İskele’yi geleceğin ihtiyaçlarını da gözeterek planladıklarını belirten Sadıkoğlu, kent merkezini sahille buluşturan güzergâhın modern bir yapıya kavuşturulacağını ifade etti.

Proje kapsamında 2 bin 600 metre uzunluğundaki caddenin, uygun kesimlerde 18 metre, alanın sınırlı olduğu bölümlerde ise 15 metre genişliğinde tasarlanacağını belirten Sadıkoğlu, yolun her iki tarafında 2 metre genişliğinde kaldırımlar bulunacağını kaydetti.

