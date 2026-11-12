Yeni dönemde devam edecek

İskele Belediye Başkanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu, yeni döneme ilişkin hedeflerini açıklarken, belediyenin bugüne kadar hayata geçirdiği projelerin insan odaklı olduğunu söyledi.

İskele’nin hızla büyüyen nüfusu ve değişen ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Sadıkoğlu, yeni dönemde kanalizasyon sorununun çözümü, halk plajlarının geliştirilmesi ve vatandaşların denize erişiminin kolaylaştırılmasının öncelikli hedefleri arasında bulunduğunu ifade etti.

2014 yılında İskele Belediye Başkanı seçildiğini hatırlatan Sadıkoğlu, 2006 yılından itibaren Belediye Meclisi’nde görev yaptığını ve asbaşkanlık görevinde bulunduğunu belirterek, başkanlık öncesinde de belediyecilik deneyimi kazandığını söyledi.

İskele Belediyesi’nin coğrafi yapısı nedeniyle 21 köye hizmet verdiğini kaydeden Sadıkoğlu, 2022 yılından sonra bölgedeki hızlı büyümeyle birlikte ihtiyaçların ve vatandaş taleplerinin de değiştiğini ifade etti.

“Yaptığımız tüm projeler hep insan odaklı” diyen Sadıkoğlu, projelerin doğrudan insanların yaşamına dokunmasının kendileri için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı.

İskele Belediyesi’nin yaklaşık 300 kilometrekarelik geniş bir alanda hizmet verdiğini belirten Sadıkoğlu, bölgenin öncelikli sorunlarından birinin kanalizasyon altyapısı olduğunu söyledi.

Yapılan çalışmalar sonucunda yaklaşık 40 bin kişilik nüfusa hizmet verdiklerini açıklayan Sadıkoğlu, belediyenin gelir-gider dengesi hakkında da bilgi verdi. Devletten alınan katkının yaklaşık dört katı düzeyinde giderleri bulunduğunu belirten Sadıkoğlu, belediyenin herhangi bir kurum, banka veya kuruluşa borcu olmadığını ifade etti.

Deniz suyu kalitesinin de yakından takip edildiğini kaydeden Sadıkoğlu, analizlerin yalnızca deniz sezonunda değil, 15 günde bir düzenli olarak gerçekleştirildiğini söyledi.

Yeni halk plajı projeleri

Yeni dönemde halkın denize erişimini kolaylaştıracak projeler üzerinde çalıştıklarını belirten Sadıkoğlu, İskele Boğaz’da Balıkçı Barınağı'nın sol tarafında ve Kalecik bölgesinde yeni düzenlemeler yapmayı hedeflediklerini açıkladı.

Mevcut Kaplıca Halk Plajı için de yeni projeleri bulunduğunu ifade eden Sadıkoğlu, bölgedeki vatandaşların denizden daha kolay yararlanabilmesini amaçladıklarını söyledi.

İskele Gençlik Merkezi’ne de değinen Sadıkoğlu, bir binanın yalnızca fiziki yapısının değil, içerisinde gerçekleştirilecek faaliyetlerin de önemli olduğunu vurguladı.

Belediyeler Reformu’nun birçok belediyeye katkı sağladığını belirten Sadıkoğlu, İskele Belediyesi’nin reform sürecinden ciddi şekilde etkilenmediğini söyledi.

Seçim dönemlerinde kamu kurumlarında istihdam artışına yönelik tartışmalara da değinen Sadıkoğlu, İskele Belediyesi’nin 2026 yılı içerisinde yeni personel istihdamı gerçekleştirmediğini kaydetti.

Programın sonunda özel danışmanı bulunmadığını da açıklayan Sadıkoğlu, buna ihtiyaç duymadığını ifade etti.

