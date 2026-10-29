‘Yeni projeler hayat bulacak’

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkan Adayı ve mevcut Belediye Başkanı Halil Kasım, dört yıllık görev süresinde 16 köye toplam 175 milyon 850 bin TL’lik yatırım ve hizmet harcaması yaptıklarını açıkladı.

Kasım, yeni dönemde kapalı spor salonu, yaşlı yaşam evi, özel eğitim merkezi, yeni belediye binası, turizm yatırımları ve belediyenin kendi üretimini yapacağı projeleri hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Belediyenin mali yapısına ilişkin rakamları paylaşan Kasım, devlet katkısının 2023 yılında 4 milyon 396 bin TL seviyesindeyken 2026 yılında 25 milyon 897 bin TL’ye yükseldiğini belirtti.

Görev süreleri boyunca bölgeye toplam 175 milyon 850 bin TL harcadıklarını açıklayan Kasım, bunun 86 milyon 250 bin TL’sinin çeşitli projelere, 66 milyon TL’sinin asfalt çalışmalarına, 23 milyon 600 bin TL’sinin ise araç alımlarına ayrıldığını söyledi.

Kasım, yeni dönemde mevcut yatırımları tamamlamanın yanı sıra eğitim, spor, turizm, sosyal hizmetler ve yerel üretime yönelik daha büyük projeleri hayata geçirmek istediklerini belirtti.

