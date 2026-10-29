2027 daha kötü olacak

Astronomik ulaşım ve girdi maliyetlerinin KKTC turizmini olumsuz yönde etkilediğini belirten Otelciler Birliği Başkanı Çağıner, 2026’nın kötü geçtiğini söyledi ve uyardı

2027 daha kötü olacak

Özlem ÇİMENDAL

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) Başkanı Dimağ Çağıner, KKTC turizminin 2026’da çok kötü geçtiğini, 2027’de daha da kötü olacağını söyledi. Turizmin önündeki iki önemli soruna dikkat çeken Çağıner “Uçak bilet fiyatlarının çok astronomik seyretmesi en büyük problemimizdir. Bir diğeri ise yüksek seyreden maliyetler nedeniyle rekabet edebilirliğimizi yitirmemizdir” dedi.

Diyalog’a açıklamalarda bulunan Çağıner, özel günler ve bayramların turizm alanı için doluluğun en yüksek seyrettiği dönemler olmasına rağmen, KKTC turizmini artık bu günlerin de kurtarmadığına dikkat çekti. Türkiye’de tatil olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla turistlik beldelere gösterilen yoğun ilginin KKTC turizmi için geçerli olmadığına işaret eden Dimağ Çağıner, Ekim ayı itibarı ile de ülke turizm tesislerindeki doluluğun istenilen düzeyde olmadığını ifade etti.

Çağıner, “Otellerde belirgin bir doluluk yok. Dünyada benzeri olmayan astronomik bir ulaşım fiyatımız var. Maliyetlerimiz de ciddi bir engel” dedi.

HP, 2027’de maliyetleri patlatacak 

Çağıner, maliyetleri artıran bir diğer önemli konunun da hayat pahalılığı oranları ve artan asgari ücretler ile birlikte personel giderleri olduğuna da dikkat çekerekken, bunun diğer tüm maliyet giderlerini de iki hatta üçe katladığını belirtti. 2027 yılında verilecek olan hayat pahalılığı oranlarının da ciddi ek külfet oluşturacağını söyleyen Çağıner, bunun yanı sıra yüksek seyreden akaryakıt ve elektrik fiyatlarının da girdi maliyetlerini ciddi oranda yükselteceğini ifade etti.

Piyasada nakit akışı sıkıntısı var

KKTC turizminin ve doluluğunun önündeki bir diğer engelin de Türkiye’de yürütülen fon soruşturması olduğuna değinen Çağıner, “Türkiye’deki fon soruşturması piyasadaki sıcak para ve nakit akışını doğal olarak etkiledi” dedi. Çağıner, bu durumun dolaylı olarak, Türkiye’den gelecek olan turistin de yüksek maliyetli bir tatil sunmak zorunda kalan KKTC’yi tercih etmesinin önünde engel olduğunu dile getirdi.

Çağıner, kış sezonuna girildiği için sıkıntıların biraz daha az hissedildiğine dikkat çekerek, sürekli beş yıldızlı otellerin doluluğundan bahsedildiğini kaydetti. Çağıner, “Ülkede 4 yıldızlı kavramı kalmadı, 3 yıldızlılar yok oldu, butik, aile işletmeleri silindi. Ülkede neredeyse turizm tesisi kalmadı” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2026, 12:49
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YORUMLAR
Doğru Söz
Doğru Söz - 9 saat Önce

Turizm hızmet sektörüdür ama siz hızmet edenlere vereceğiniz hayat pahalılığına takıyorsunuz. Utanmıyor musunuz?

Tamer Karadeniz
Tamer Karadeniz - 9 saat Önce

Maliyeti bilinmeyen herhangi bir urun yok. Maalesef herkes bir sonraki aliminda alacagi seye yuzde yuz zam gelecegini dusunerek yuzde ikiyuz zam yapiyor. İmalat, istihdam, hizmet, ticaret, tarim, turizm gibi tum sektorlerde durum ayni. Buna artik bir dur denilmeli. Hayati pahalilastiranlar bir de ac gozlu insanlar. Evet ulasim pahali. Peki pahali diye sikayet etmekten baska ne yapiliyor, hic bir sey. Sadece vir vir vir soylenme, sikayet, biri bize versin durumu.. Bu ulkede borcsuz harcsiz en az 5 er ucaklik havayolu filosu kuracak zenginlige ve imkana sahip kac isadami var biliyor musunuz? Ben en az 8 isim sayarim. Ama yok, devlet kursun, devlet asiri istihdam, arpalik yapsin, devlet zarar etsin, devlet, devlet devlet..

Yakup
Yakup - 9 saat Önce

KKTC’nin 2028’i de 2027’den daha Kötü olacaktır!
KKTCde 40 yıldan beridir daha iyiye giden ne oldu ki 2027’de de iyiye giden birşey olsun ? Seçimler ve Seçimler diye diye Çemberin her geçen gün daraldığı KKTC’de İşte size daha iyiye gitmeyecek olan KKTC. ?
Bu Günlerimizi gelecek yıllarda Çok arayacağımız bir gerçektir ‘ Hadi Çocuklar Seçilin ve Seçin !

Bence
Bence - 4 dakika Önce

Güneye uçmak daha ucuz değil. Problem KKTC fiyatları. Fiyatlar Fransayı İspanyayı İtalyayı yakaladımı geriye düşüş başlar. Evleri kaynağı belirsiz parası olana fahiş fiyata satabilirsiniz fakat otel odasını turiste aynı mantıkla satamazsınız. Diğer bir konu eski yasaklı ülke cazibesini yitirdi. Sınırlar açık

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