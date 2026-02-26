Yeni sistem hayata geçiyor

Tapu ve kadastro alanında yürütülen dijital dönüşüm çalışmaları 1 Haziran 2026 itibarıyla yeni bir aşamaya geçiyor. TAKBİS (Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi), MEGSİS (Mekânsal Gayrimenkul Sistemi) ve Parsel Sorgu Sistemi’nin devreye alınmasıyla birlikte tapu işlemlerinde hız, güvenlik ve şeffaflığın artırılması hedefleniyor.

Parsel Sorgu Sistemi, www.parselsorgu.tapu.gov.ct.tr adresinde test aşamasında hizmet veriyor. Sistem sayesinde vatandaşlar, yetkileri dâhilinde bir taşınmaza ait mülkiyet durumu, imar bilgileri, kullanım şekli ve konum verilerine dijital ortamda erişebilecek.

TAKBİS ile tapu işlemleri elektronik ortamda daha hızlı ve güvenli şekilde yürütülürken, MEGSİS sayesinde kadastroya ait mekânsal veriler Coğrafi Bilgi Sistemleri ile entegre biçimde yönetilecek. Böylece kamu kurumları arasındaki veri paylaşımının da güçlendirilmesi öngörülüyor.

MEGSİS–TAKBİS entegrasyonu kapsamında yürütülen veri giriş çalışmaları tamamlandı. Türkiye Cumhuriyeti Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından bir yılı aşkın süredir sürdürülen teknik süreç çerçevesinde, üç ay boyunca yoğun mesai yapan 36 kişilik ekip veri girişlerini tamamladı.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, projeye katkı ve desteklerinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Kıbrıs İşleri Koordinatörü Yüksel Karadeniz ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne teşekkür etti.

Bakan Oğuz, Başbakan Ünal Üstel’in “yarım kalan projelerin tamamlanması ve halkın daha etkin hizmet almasını sağlayacak adımların atılması” vizyonu doğrultusunda entegrasyonun hayata geçirildiğini belirtti. Çalışmanın yalnızca teknik bir yazılım süreci olmadığını vurgulayan Oğuz, bunun dijital devlet altyapısını güçlendiren ve vatandaş odaklı hizmet anlayışını pekiştiren stratejik bir reform niteliği taşıdığını ifade etti.

1 Haziran 2026 itibarıyla uygulamaya geçmesi planlanan sistemle birlikte, vatandaşların taşınmaz ve tapu verilerine dijital ortamda daha kolay erişim sağlaması ve işlemlerini daha kısa sürede tamamlaması amaçlanıyor.



Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2026, 09:58