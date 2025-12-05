Yeni yıl erken kutlandı

Mehmetçik- Büyükkonuk Belediyesi, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için yeni yıl yemeği düzenledi. Etkin-lik, belediyeye ait tesiste gerçekleştirildi ve bölgedeki büyüklerin yoğun katılımıyla tamamlandı.

Etkinlik boyunca misafirler, canlı müzik eşliğinde keyifli anlar yaşadı ve birlikte vakit geçirmenin tadını çıkardı.

Yeni yıl yemeğinde belediyenin sanat atölyesinde üretilen el yapımı keçeler de misafirlere hediye edildi.

Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, bölgede yaşayan büyüklerin her zaman kendileri için baş tacı olduğunu vurguladı. Başkan Tuğlu, “Bu sofralar, sadece yemek pay-laşmak değil; sevginin, saygının ve kuşaklar arası bağın güçlendirilmesi için bir vesiledir. Sizlerin yüzün-deki tebessüm, tüm çalışmalarımızın en büyük ödülüdür” ifadelerini kullandı.

Etkinlik sonunda katılımcılar memnuniyetlerini dile getirerek Başkan Tuğlu ve belediye ekibine teşek-kür etti.

Organizasyon, bölgede dayanışma ve kuşaklar arası bağların güçlendirilmesine katkı sağlayan önemli bir etkinlik olarak hafızalara kazındı.



