Müze olacak

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs Barış Harekâtında şehit olan askerler anısına yapılan Alsancak’taki Barış ve Özgürlük Anıtı ile Karaoğlanoğlu Şehitliği’ni açık hava müzesi haline dönüştürmeyi hedefleyen projeyle ilgili çalışmalar sürüyor.

Alsancak Belediyesi tarafından hazırlanan projeyle turistlerin ziyaret edeceği bir yapı oluşturulması amaçlanıyor.



Projeyle ilgili Diyalog’a bilgi veren Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, “Tarihi bir alan yaratmak için çalışmalarımız sürüyor” dedi.Ataser şunları söyledi:Projelerimiz arasında yer alan müze geminin Barış ve Özgürlük Anıtı yanında konuşlanacağı yerin çalışmaları devam ediyor. Niyetimiz hem müze gemiyi buraya konuşlandırmak hem de bu çalışmanın paralelinde Özgürlük Anıtı’nın bakım, onarım ve güçlendirme çalışmalarını yapmaktır. Bir açık hava müzesi yaratmak için çalışmalarımız sürüyor. Ülkemize her gelen turistin ziyaret etmek isteyeceği bir alanın oluşturulması bölgemize olumlu katkı sağlayacak. Buradaki çalışmaların hepsi tamamlandığı zaman Karaoğlanoğlu Şehitliği, müze gemi ve Özgürlük Anıtı bütünlüklü bir açık hava müzesi haline gelecek. Bu bağlamda 1974 Barış Harekâtını anlatan bir alanı oluşturmuş olacağız. Projenin tamamı 2022-2026 dönemlerine uzasa da müze gemi bu yıl Temmuz ayına kadar bitecek ve Özgürlük Anıtı’nın da tamamlanması için çalışmaları hızlandıracağız.