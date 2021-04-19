Rumlar panikte 852 vaka 3 can kaybı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 6 bin 263 test yapıldı, 46'sı yerel 53 vakaya rastlandı, bir kişi yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren 91 yaşındaki Covid-19 hastasının diyabet, hipertansiyon ve kalp yetmezliği rahatsızlıkları bulunduğu da belirtildi.

Güney Kıbrıs'ta ise 852 Covid-19 vakası tespit edildi, 3 kişi yaşamını yitirdi.

KKTC Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, vakalardan 4'ü havayolu ile gelirken 3 kişi önceden tespit edilen vakaların temaslıları olarak saptandı.

Vakalardan 19'u Lefkoşa, 10'u Gazimağusa, 14'ü Girne, 3'ü İskele bölgesinden.

Vakaların bölgelere göre detaylı dağılımı ise şöyle:

Lefkoşa: Lefkoşa Merkez-4, Gönyeli-3, Çağlayan-2, K. Kaymaklı-3, Taşkınköy-1, Kumsal-1, Surlariçi-2, Alayköy-1, Ortaköy-2

Girne: Girne Merkez- 5/ Koruçam-1/ Kaşgar-2/ Karaoğlanoğlu-3 / Boğaz-3



Gazimağusa: Gazimağusa Merkez-4 / Sakarya-2/ Baykal-1/ Gülseren-1/ Büyük Sanayi-2İskele: Yenierenköy-2 / Makenzi- 1.

Birçok hastalığı vardı

Yaşamını yitiren 91 yaşındaki hastanın 27 Mart 2021’de Covid-19 tanısıyla Acil Durum (Pandemi Hastanesi'ne yatırıldığı, 13 Nisan 2021 tarihinden itibaren de yoğun bakımda tedavi altında alındığı belirtildi. Ayrıca hastanın diyabet, hipertansiyon ve kalp yetmezliği rahatsızlıkları bulunduğu da belirtildi.

Muhaceret Dairesi’nde pozitif vaka

Bu arada Muhaceret Dairesi’nde görevli bir personelin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine, dairenin, tedbir amaçlı kapatıldığı açıklandı.

Güneyde artış sürüyor

Güney Kıbrıs'ta dün yapılan 59 bin 42 test sonucunda 852 Covid-19 vakası tespit edildi.

Öte yandan 62, 65 ve 92 yaşındaki üç erkek hasta hayatını kaybetti.

Güney Kıbrıs'taki hastanelerde 67'si ağır olmak üzere 271 Covid-19 hastası var.

51-52 yaş aralığındaki kişiler aşılanacak

Bu arada Güney Kıbrıs’ta 51-52 yaş aralığındaki kişiler için Covid-19 aşılanma programı bugün başlıyor. Aşılanma programı çerçevesinde bugün saat 07.30’dan, yarın saat 20.00’ye kadar 51-52 yaş grubundakiler aşı için çevrimiçi randevu alabilecek. Yetkililer 16 bin aşının bu yaştaki kişilere ayrıldığını duyurdu. Kıbrıs Haber Ajansı’nın haberine göre, 17 Nisan itibariyle 210 bin 576 kişi Covid-19 aşısı aldı. Açıklanan verilere göre, 152 bin 603 kişi ilk dozu, 57 bin 973 kişi de aşının iki dozunu da aldı.