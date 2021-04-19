Geniş açılım Mayıs’ta

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, elektronik bileklik uygulamasının başlamasından bu yana herhangi bir kural ihlali yaşanmadığını belirterek, bugüne kadar toplam 659 kişinin bileklik uygulamasına dahil olduğunu belirtti. Üstel, Mayıs ayı içerisinde Covid-19 genel durumuna göre daha geniş açılımlar hedeflediklerini bildirdi.

Bakan Üstel, “Karantina Takip Sistemi” ve “Covıd-19 Aşı Uygulaması” ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Üstel, Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 aşıları hakkında sıkça sorulan sorular listesi oluşturarak, en çok merak edilen konu başlıkları hakkında bilgiler hazırladığını belirtti.

Üstel, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda ev karantinasına onay verilen ve izin belgesi olan kişilerin elektronik bileklik uygulama kapsamında “Karantina Takip Sistemi”ne dahil olduğunu hatırlattı.

Bugüne kadar toplam 659 kişinin bileklik uygulamasına dahil olduğunu ifade eden Üstel, “5 kişinin takibi; 1 kişinin pozitifleşmesi, 1 kişinin adadan ayrılması, 3 kişinin ise pilot olması nedeniyle sonlandırılmıştır” dedi.

Kural ihlali yapana ceza var

Bileklik uygulamasının başlamasından bu yana herhangi bir kural ihlali yaşanmadığını, ancak ihlal edilmesi durumunda yasal işlem başlatılarak para cezası dahil cezai işlemeler uygulanacağını ifade eden Üstel, bu kapsamdaki 70 yaş üstü yaşlılar, 12 yaş altı çocuklar, gebelik ve kronik hastalığı olan kişilerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelmeden önce Sağlık Bakanlığı'ndan izin belgesini alıp “Güvende Kal” isimli mobil uygulamayı cep telefonuna indirmesi ve uygulamada kayıt ödeme işlemlerinin tamamlanması gerektiğine işaret etti.

Üstel, ev karantinası müracaatını KKTC'ye dönüş seyahati tarihinden 1 hafta önce Sağlık Bakanlığı'na gelerek veya “evkarantinasi@saglik.gov.ct.tr” adresine mail göndererek yapmak gerektiğini kaydetti.

Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kriterler dışında olanların ev karantinası uygulamasına tabi olmadıklarını vurgulayan Üstel, mayıs ayı içerisinde ise Covid-19 genel durumuna göre daha geniş açılımlar hedeflediğini kaydetti.

Sık sorulan sorular ve cevapları

Sağlık Bakanlığı'nın “Covid-19 aşıları hakkında sıkça sorulan sorular listesi” oluşturduğunu belirten Üstel, en çok merak edilen konu başlıkları hakkında soru ve cevaplar hazırlandığını ifade ederek, Sağlık Bakanlığı resmi web sitesinde de paylaşılacak listeyi açıkladı:

1-Bana verilen aşı markasını istediğim markayla değiştirebilir miyim?

Randevusuna aşı markasını istemediği için gitmeyen kişilere yeni aşı geldiği zaman yeniden randevu verilebilecektir. Ama bunun için bekleme süresi belli değildir.

2-Randevusunu kaçıran gidemeyen kişiler ne yapabilir?



Hastalık veya herhangi bir nedenle randevu gününde gidemeyen kişiler çağrı merkezini arayıp randevu tarihlerini uygun güne çekebilirler.3-Ciddi kronik hastalığı olan hastalar ne şekilde aşılanacak?55 yaş ve üzerinde olup ciddi kronik hastalığı olan kişilerin aşıbilgisistemi.com adresine yaptıkları başvuruları doğrultusunda aşılamaları devam etmektedir. 55 yaşından küçük olup ciddi kronik hastalığı olan kişiler ise tamamlandıktan sonra aşı olabileceklerdir. Aşı bilgi sistemi üzerinden yapmış oldukları randevu talepleri doğrultusunda aşı randevuları SMS olarak bildirilecektir. Kronik hastalığı olan bireylerin ayrıca sağlık bakanlığına gelip belge getirmelerine gerek yoktur.4-Covid-19 hastalığını geçirmiş kişiler aşı olmalı mıdır?Sağlık çalışanları hastalığı geçirmelerinin üzerinden bir ay, diğer kişiler 3 -6 ay geçtikten sonra randevu için aşı bilgi sisteminden aşı randevu talebi yapabilirler.5-Eşimle aynı anda aşı olmak istiyorum olabilir miyim?Her bireye yaş kriterine ve ağır kronik hastalığına göre başvurusu doğrultusunda randevu verilecektir. Eş durumundan randevu talebi mümkün değildir.7- Yurt dışına gideceğim acilen aşı olabilir miyim?Aşılamalar yaş kriterine göre yapılmaktadır.8-Birinci aşımı yurt dışında oldum ikinci aşımı burada olabilir miyim?Kişi aşı kartını ibraz etmek ve ikinci aşı tarihinde burada olmasını gerektiren zorunlu bir durumu olması halinde 2.doz aşısını burada yaptırmak için Covid aşı danışma merkezinden randevu kaydı yaptırabilir.9-Kronik hastalıklarım nedeni ile aşı olmam sakıncalı mıdır?Doktorunuz aşı olmanızda sakınca olmadığını belirtmişse aşı randevusu için başvurabilirsiniz.