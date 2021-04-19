Paspasın altına sakladı

Onur ULAĞ

Gönyeli girişinde denetim yapan polis ekipleri, Nijerya uyruklu G.T.M’nin kullanımındaki kiralık araçta 2 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Elde dilen bilgilere göre; saat 13.45 sıralarında durdurulan şahsın hareketlerinden şüphelenen polis, kimlik kontrolünün yanı sıra aracın ön ve arka koltuklarında arama yaptı.

Yapılan aramada sürücü koltuğuna ait paspasın altında folyo içerisinde madde bulundu.

Ekipler, durumu narkotik polisine bildirdi.



Narkotik, yaptığı inceleme sonucu araçta bulunan maddenin uyuşturucu olduğunu belirledi.Lefkoşa Polis Müdürü Hüseyin Kadir Çete ve Lefkoşa Cürmü Önleme Şubesi Amiri Erdoğan Cingöz de olay yerine gelerek bilgi aldı.

Gözaltına alındı

Olay yerinde yapılan arama sonucu ele geçirilen 2 gram uyuşturucu emare alınırken, araç sürücüsü

G.T.M. gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği, zanlının bugün mahkemeye çıkarılacağı belirtildi.