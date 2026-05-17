Yeniden hizmette

Akçay Muhtarlığı tarafından yenilenen Astsubay Mahmut Kargılı Meydanı, Akçay Düğün Salonu Meydanı ve Hasan-Hüseyin Arpalıklı Kardeşler Meydanı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Törende müzik dinletisi ve halk dansları gösterileri yer aldı.

Açılış törenine Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, yerel yöneticiler, davetliler ve bölge halkı katılırken, meydanların köy yaşamına sosyal ve kamusal alan anlamında katkı sağlaması hedeflendi. Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü, köyün gelişimi için çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini belirterek, hayata geçirilen projelerin bölgeye değer kattığını ifade etti. Dereliköylü, meydanların sadece fiziki bir düzenleme olmadığını, aynı zamanda sosyal yaşamı güçlendiren alanlar olduğunu vurguladı.

Projelere destek verilmeli

Törende konuşan Meclis Başkanı Ziya Öztürkler meydan düzenlemelerinde emeği geçenlere teşekkür ederek, yerelden kalkınmanın önemine dikkat çekti. Öztürkler, Güzelyurt’un denizle buluşmasının bölge için önemli bir vizyon olduğunu ifade ederek, bu yöndeki projelere destek verilmesi gerektiğini söyledi.

Bölge için değer taşıyor

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay da Akçay köyünde Muhtarlık, belediye ve özel sektör işbirliğiyle hayata geçirilen meydan ve düğün alanının açılışında Halkın Partisi heyetiyle birlikte vatandaşlarla bir araya geldi.

Genel Başkan, köyde gerçekleştirilen çevre düzenlemesinin Muhtar Uğur Dereliköylü’nün yoğun çabası ve iş insanı Soyer Arpalıklı’nın katkılarıyla ortaya çıktığını belirterek, projede emeği geçen tüm taraflara teşekkür etti. Yapılan çalışmanın, köyün sosyal yaşamına katkı sağlayacak önemli bir düzenleme olduğunu ifade etti.

Ayrıca meydanlara verilen isimlerin vefa duygusunu yansıtmasının anlamlı olduğunu vurgulayan Özersay, yerel iş birliğiyle hayata geçirilen projelerin bölge için değer taşıdığını kaydetti.

Stratejik bir hedef

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, konuşmasında yerel yönetimlerin köylerde dönüşüm ve gelişim sağlamaya büyük önem verdiğini belirtti. Özçınar, Güzelyurt’un planlı bir şehirleşme anlayışıyla denize ulaşmasının ve bölgede sanayi yatırımlarının başlamasının stratejik bir hedef olduğunu kaydetti. İş insanı Soyer Arpalıklı ise Akçay’da yürütülen projelere destek vermekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bölgenin gelişimine katkı sunmaya devam edeceğini söyledi. Arpalıklı, yerel kalkınmanın özel sektör desteğiyle daha hızlı ilerleyebileceğini ifade etti.

Konuşmaların ardından Güzelyurt Belediyesi Halk Dansları Genç Ekibi sahne alarak gösteri sundu.

Tören, yeni meydanların açılış kurdelelerinin kesilmesiyle sona erdi.

