Yıl içinde can kaybı 50’ye yükseldi

Abdullah SUİÇMEZ

Yılın son haftasına girerken, ölümlü trafik kazalarına bir yenisi daha eklendi.

Lefkoşa - Güzelyurt Anayolunda dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 46 yaşındaki Hüseyin Ulu hayatını kaybetti.

Kaza; 33 yaşındaki sürücü Kemal Düzgün’ün Audi marka aracıyla, yaya Ulu’ya çarpması sonucunda meydana geldi.

Ulu’nun vefatıyla 2024 yılı Ocak ayından bugüne kazalar sonucu can kaybı sayısı 50’ye yükseldi.

Kaza yerinde yaşamını yitirdi

Ulu’nun ölümüyle sonuçlanan kaza dün akşam saat saat 17.50'de Lefkoşa - Güzelyurt ana yolunun 2-3'üncü kilometreleri arasında meydana geldi.

Kemal Düzgün (E-33), yönetimindeki VM 901 plakalı araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği esnada, Gönyeli'de İrmar Market önlerine geldiğinde, o esnada yolun kuzey kısmından güney kısmına yaya olarak geçmeye çalışan Alayköy'de sakin Hüseyin Ulu'ya çarptı.

Kaza sonucu yaya Hüseyin Ulu, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Ulu'nun hayatını kaybettiği kazayla 2024'teki trafik bilançosu 49 ölüye yükseldi.

Kazanın meydana geldiği yolda aydınlatma lambalarının yanmadığı gözlemlendi.

Mağusa yolundaki kazada 2 yaralı var

Bir başka kaza da Lefkoşa - Gazimağusa anayolunda meydana geldi. Trafik kazasında ise 2 kişi yaralandı.

Polisin açıklamasına göre, Ömer Asuaroğlu, ZRB 618 plakalı salon araçla seyrettiği sırada aynı yönde giden Sayyara Kurbaniyazova kullanımındaki FR 838 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan Kurbaniyazova ve aracında yolcu olarak bulunan Enejan Ergeshova Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ergeshova, Acil Servis’te müşahede altına alınırken, kazada ağır yaralanan araç sürücüsü Kurbaniyazova ise kalça ve kaburga kırığı teşhisiyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Sürücü alkollü çıktı

Güzelyurt'ta meydana gelen trafik kazasında ise bir kişi yaraşandı. Güzelyurt’ta Kutlu Adalı Bulvarı'nda dün sabahın ilk saatlerinde meydana gelen kazada 30 yaşındaki sürücü Eral Yükselir (E-30) yaralandı.

Polisin verdiği bilgiye göre, 216 miligram alkollü içki tesiri altında seyreden, Universal Bank önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybeden Eral Yükselir yönetimindeki EP 717 plakalı salon araç yoldan çıkarak ağaçlara ve reklam panosuna çarptı.

Araçta sıkışan ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Eral Yükselir, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.