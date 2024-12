Halk konuşuyor

Ömer KADİROĞLU

2024 yılının sevindirici ve üzücü olaylarını değerlendiren vatandaşlar, yılın başarılı siyasileri ve güvenilen isimleri de ortaya koydu.

Bugünden başlayarak halkın görüşlerini yayınlıyoruz…

Ne dediler…?

Mustafa Ünerdi

“2024 yılında beni en çok üzen olaylar piyasanın durumudur. Ben 78 yaşındayım şimdiye kadar 150 liraya patates tüketmedim. Mutlu olduğumuz pek bir şey olmadı. 2024 yılında geçim şartlarımızda daha da kötüye gidiş oldu. 2024 yılında başarılı bulduğum herhangi bir siyasetçi yoktur. Siyasilerimizin tek derdi çeşmenin başına kim oturacak da küpünü doldursun dur. Bu ülkede en fazla güvendiğim ve takdir ettiğim kimse yoktur. Güven işi ülkede yaşadıklarımızdan dolayı maalesef bitmiştir.”

Ruhi Yiğit

“2024 yılında beni sevindiren bir şey yok ancak üzen çok şey var. Portakal cennetinde kilosu 50 liradan portakal alıyoruz. Bir de başımızdaki sözde idarecilerin beceriksizliklerine üzülüyorum. 2024 yılında geçim şartları çok daha fazla zorlaşmıştır. Benimle aynı şartlarda yaşayanlar yani Kıbrıs’ın güneyindekiler patatesi 1.50 Euro’ya alıyor ben burada ucuzlamış haliyle 80-90 liraya alıyorum. Güneyde 3 bin Euro alıyorlar benim maaşımın üç katı ödeniyorlar ben de ürünleri burada üç katı alıyorum. 2024 yılında en başarılı gördüğüm herhangi bir siyasetçi yoktur. En başarılı olan halktır çünkü bu pahalılıkta öyle veya böyle geçiniyor. Bu ülkede halkın derdini anlatanlar ve halkın yanında olanlar en güvendiğim ve takdir ettiğim insanlardır. Halkın yanında olup halkın sorunlarına değinen isim ise Reşat Akar’dır. Ben bu ülkede en fazla Diyalog Medya Gurubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’a güveniyorum.”

Osman Acaroğlu

“2024 yılında her şey beni çok üzüyor. Kıbrıs eski Kıbrıs değildir. 2020 yılında İngiltere’den buraya geri döndüm ve 4 yıldır buradayım ancak hiç bir şey iyiye gitmiyor. 2024 yılında en başarılı bulduğum siyasi isim yoktur çünkü siyasete artık güven kalmadı. Ülkede ben kendime bile güvenmem Reşat Akar dışında. Reşat Akar doğruları konuşuyor halkın yanında ve halkın sorunlarına değiniyor bu nedenle Reşat Akar’a güveniyor ve onu takdir ediyorum.”

Mehmet Ali Çizili

“2024 yılında beni mutlu eden sağlığımızın yerinde olmasıdır. Beni en çok üzen ise dünyada yaşanan savaşlardır. 2024 yılında en başarılı gördüğüm siyasi isim Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel’dir. Ülkede en fazla güven duyduğum ve takdir ettiğim isimlerin başında ise Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ünal Üstel ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dır.”

İbrahim Emindayı

“2024 yılında her şeyin kötüye gitmesi beni çok üzdü. Hiç bir şey iyiye gitmiyor. 2024 yılında geçim şartları çok daha fazla zorlaşmıştır. 2024 yılında başarılı bulduğum ve bu ülkede en fazla güven duyup takdir ettiğim hiçbir isim maalesef ki yoktur.”

Mehmet Gürses

“2024 yılında beni en çok üzen olay pahalılık ve ekonomik sıkıntılar oldu. Mutlu olduğumuz pek bir şey olmadı. 2024 yılında tüm alımlar döviz üzerinden olduğu için ve fiyatlar çok yükseldiği için geçim şartları daha da zorlaşmıştır. Ülkede başarılı bulduğum siyasi isim Başbakan Ünal Üstel’dir.”

Gizem Tatlı

“2024 yılında beni en çok mutlu eden yeğenimin dünyaya gelmesi oldu. Bizi en çok üzen olay ise ülkede korkunç bir pahalılığın yaşanıyor olmasıdır. 2024 yılında en başarılı gördüğüm siyasi isim Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’dur. Ülkede güven duyduğum kimse şu an aklıma gelmiyor.”