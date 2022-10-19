Meclise ciddi uyarı

Ömer KADİROĞLU

Hayat pahalılığının yanı sıra sürekli elektrik kesintileri, yolların bozulması, yağmur yağdığı zamanlarda ülkenin sular altında kalması vatandaşların siyasilere yönelik tepkisini artırıyor. Sorunların çözümü yerine paylaşım kavgası yapan siyasilerin güven yitirdiğini belirten vatandaşlar “biz bunlardan umudumuzu kestik” diyor.

Uzun bir tatil sonrasında Meclis’in açıldığını, fakat umut verici bir gelişmenin gözlemlenmediğini ifade eden vatandaşlar, genel kurul salonunda boş koltuklara konuşma yapılmasının karamsarlığa yol açtığını vurguluyor, Diyalog aracılığıyla tüm siyasilere ‘toparlanma’ çağrısı yapıyor.

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Ne dediler…?

Ünal Dede

“Ülkenin çok da iyi yönetilmediğini tüm toplum görüyor ve herkes bunun bilincindedir. İnsanlar artık siyasete güvenmiyor. Bunun nedeni siyasilerin verdiği sözleri tutmaması, altyapı eksiklikleri, sağlık ve diğer alanlarda yaşanan sorunlardır. Bu sorunlar çözülmediği için artık siyasilere güven kalmamıştır. Bu ülkeyi daha iyi yönetebilecek insanların var olduğunu düşünüyorum. Bence şu ankiler da iyi yönetebilir ancak bir şeyleri değiştirmek gerekiyor ve daha genç insanların bu ülkede siyaset yapmalarının önü açılmalıdır.”

İsmail Bozat

“KKTC’nin kesinlikle iyi yönetildiğini düşünmüyorum. Zaten yönetici yoktur atanan kişiler orada duruyor. Halkı düşünen yok. Bir pahalılık, karanlık, trafik keşmekeşi, başıbozukluk, hırsızlık almış başını gidiyor ve hükümetin nerede ne yaptığı belli değil. Vatandaşlar artık siyasete güven duymuyor. Bunun nedeni halkın hergün çalınanları, yolsuzlukları görmesinden kaynaklıdır. Bir Kıb-Tek ihalesini sonuçlandıramadılar ve bu yaşananlar siyasete olan güveni bitiriyor. Bu ülkeyi daha iyi yönetecek ve bu ülkenin garantisi olan tek bir kişi var o da Tufan Erhürman’dır.”

Polat Efendi

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin kesinlikle iyi yönetildiğini düşünmüyorum. Hergün milliyetçilik üzerine bir demeç veriyorlar. Çıkıp ulusa bir sesleniş yapmaları ve döviz, elektrik, sağlık, eğitim, yollar, pahalılık ne olacak nasıl bunları rahatlatacaklarını açıklamaları gerekirken hükümet çok farklı işlerle uğraşıyor. İnsanlar aç, evlerinde çocuklarının rızkını düşünürken siyasiler çıkıp gazel okuyor. İnsanların artık siyasete güveni kalmadı çünkü yıllardır verilen sözler tutulmuyor ve yıllardır gözle görülür bir icraat olmamıştır. Bu ülkeyi daha iyi yönetebilecek insanların var olduğunu düşünüyorum ancak onlar da umutsuz olduğu için ya ülkeyi terk ettiler ya da siyasette barındırılmadılar.”

Ayşegül İbrahim

“Bu ülkenin iyi yönetildiğini asla düşünmüyorum. İnsanlar artık siyasete güven duymuyor çünkü güven veren hiçbir icraat olmadı. Aynı devran devam ediyor. Birinin verip de yerine getirdiği söz olmadığı için insanlar artık güven kaybı yaşıyor. Sadece o yapılacak bu yapılacak diyorlar ancak laf var icraat yok. Bu ülkeyi daha iyi yönetebilecek gençler var ancak bazı büyük yiyicilerden gençlere fırsat kalmıyor. Gençlerin siyasette kesinlikle önleri açılmalıdır.”

Ali Canlıbel

“Ülkenin kesinlikle iyi yönetildiğini düşünmüyorum. İnsanlar siyasilere güven duymuyor. Hükümet değişiklikleri, partilerin durumu, pahalılık ve verilen sözlerin tutulmaması nedeniyle halk siyasilere güven duymuyor. Bu ülkeyi çok daha iyi yönetecek gençlerin var olduğunu düşünüyorum ancak siyasette onların önü kapalı ve onlara imkân tanınmıyor.”

Mustafa Bozyiğit

“Bu ülkenin iyi yönetildiğine kesinlikle inanmıyorum. Kim gelirse gelsin bu ülkeyi iyi yönetemiyor. Kimi seçsek aynı olayları yaşıyoruz. İnsanlar artık siyasete güven duymuyor çünkü hükümet edenlerde laf çok icraat yok. Bunların karşısına adam gibi biri de çıkmıyor ki Türkiye gibi tek adamla yönetilsin. Pahalılık aldı başını gidiyor, insanlar geçinemiyor siyasiler ise halk için bir adım atmıyor. Bu ülkeyi daha iyi yönetecek insanlar bu ülkede var ancak onlar da ne hikmetse piyasaya çıkmıyor. Sivrilmeye başlayan iyi yöneticiler ise hemen bastırılıyor.”

Kerim Belet

“Bence bu ülke asla iyi yönetilmiyor. Ülke yönetsinler diye seçtiğimiz insanlar bizleri perişan etti. Herhalde seçmen olarak bizler hata yapıyoruz. Oy verdiğimiz kişileri titizlikle seçsek herhalde bu durumlara düşmezdik. Halk kişisel çıkarlarını ön planda tutarak sandığa gittiği sürece düzen böyle devam edecek. Kimse toplumun çıkarlarını düşünerek hareket etmiyor. Halkın siyasilere güveni kalmadı çünkü bir icraat göremiyor. Bu ülkeyi daha iyi yönetecek çok insan olduğunu düşünüyorum ancak nerede bir aklı başında insanımız varsa ülkeden soğuttuk ve yurt dışına kaçırdık. Kalanlar da siyasetten soğuduğu için siyasete girmek istemiyor.”

Güner Isladırcıoğlu

“Bu ülke kesinlikle iyi yönetilmiyor. Gelen hiçbir siyasi iş yapmıyor. Halk geçim derdindeyken İstanbul’un bir mahallesi kadar yeri yönetemiyorlar ve laf salatası yapıyorlar. İnsanların siyasilere güveni kalmadı. Siyaset söz verip yapılmayan işler ve icraatlar nedeniyle artık halkın güvenini kaybetti. Bu ülkeyi çok iyi yönetebilecek kişiler elbette vardır ancak onlar da korkaktır ve siyasete girmiyor.”

Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2022, 11:21