Kişi başı 7 bin ödendi

Lefkoşa'da meydana gelen olayda 3 Alparslan Turgut Yanık’ı darp ettikleri gerekçesiyle tutuklanan Olkan Özyanık ve Levent Baykara’nın ardından suçla bağlantılı iki kişi daha gözaltına alındı.

Olkan Özyanık, Levent Baykara ve önceki gün gözaltına alınan Muhammed Köse ve Taner Kabidan dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 15 Ekim 2022 tarihinde saat 03.00 sıralarında Osman Paşa Caddesi üzerinde yaşanan olayda zanlıların aralarında çıkan tartışma sonucu Alparslan Turgut Yanık’ın vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile gelişi güzel vurarak ciddi bir şekilde darp ettiklerini belirtti. Polis, ilk etapta zanlılar Olkan Özyanık ve Levent Baykara’nın tutuklandığını ve mahkemeye çıkarılarak, haklarında 2 gün tutukluluk emri alındığını söyledi. Polis, önceki gün de diğer iki zanlının gözaltına alındığını belirtti. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 2’şer kefilin 150 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve zanlıların 7’şer bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargı kararı verdi.