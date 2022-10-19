Yeni testler yapılacak

Güney Kıbrıs’ta Makarios Hastanesi'nde böbrek nakli olduktan sonra iç kanama sonucu ölen 15 yaşındaki Ioanna Skordis'in mezarının açılması gündeme geldi. Rum basınında yer alan haberlere göre; polis basın sözcüsü Christos Andreou, bu olasılığın değerlendirildiğini, konunun adli tabiplerle tartışıldığını bildirdi. Andreou, "Bunun yapılıp yapılmayacağına tıp doktorları karar verecek. Konuyla ilgili görüşüldü ve yazılı açıklama gönderildi" dedi. Sağlık Bakanlığı basın temsilcisi Konstantinos Athanasiou ise tüm işlemlerin yapılması için davanın 15 yaşındaki gencin mezarının açılmasına kadar götürülmesi gerektiğini söyledi.