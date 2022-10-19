Raporları sundu

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Çatalköy’deki villasına giderken otomatik silahlarla düzenlenen saldırı sonucu şoförü Murat Demirtaş’la birlikte hayatını kaybeden Halil Falyalı (53) cinayeti davası sürüyor. Türkiye bağlantılı cinayetin KKTC ayağında tutuklu olan sanıklar Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç dün yine geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarıldı.

Girne Kaza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen ön duruşmada, Savcı Ali Hidayet, 9’uncu tanık, Polis Genel Müdürlüğü Balistik Uzmanı Ahmet Azizoğlu’nu tanık kürsüsüne çıkardı.

Olayla ilgili 183 emare incelediğini ifade eden Ahmet Azizoğlu şunları söyledi:

“Murat Demirtaş ve Halil Falyalı'nın öldürülmesiyle ilgili uzmanlık raporu düzenledim.

Meseleyle ilgili 2 adet kalaşnikof, 2 adet tabanca, 6 adet şarjör, 67 fişek, 64 kovan, 5 dforme mermi çekirdeği, 1 adet mermi çekirdeği parçası, 23 adet mermi çekirdeği, gömlek parçası, 12 nüve, 1 adet nüve parçası olmak üzere toplam 183 emare inceledim.

İncelemeye başlamadan önce silahlar üzerinde atış artığı olup olmadığı yönünde inceleme yapmak için her silahtan birer kez hidrofil pamuk geçirildi. Bu pamukları emare olarak aldım.

Ancak bu pamuklardan hangi tarihte atış yaptığını tespit etmemiz mümkün değildir.”

Ahmet Azizoğlu, mermi çekirdekleri ile mermi parçalarının Halil Falyalı ile Murat Demirtaş’ın bedeninden, olay yerinde Falyalı’ya ait araçtan ve olay mahalline yakın bir evin duvarından emare alındığını söyledi.

Halil Falyalı’ya ait SL 001 plakalı araçtan alınan mermi çekirdekleriyle ilgili eşleşme yapıldığını ifade eden uzman tanık, “Bu silahlarla atıldığı tespit edildiği, raporda da belirtildi” dedi.

Ahmet Azizoğlu şöyle devam etti:

“Türkistan Gülce ve Halil Işık'ta ait tabanca ve fişekler üzerinde de inceleme yapıldı.

Yaptığımız incelemede maktuller ve SL 001 plakalı araç üzerinden alınan parçalarla bir uyuşma çıkmadı.”

Uzman tanık hazırladığı balistik raporlarını da mahkemeye sundu.

Uzman tanığın dinlenmesinin ardından mahkeme, davayı 20 Ekim Perşembe'ye ertelendi.