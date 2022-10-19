Morali bozuldu

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Önder Alçı Dekorasyon isimli şirkette çalıştığı dönemde 2 bin 500 lira değerinde malzeme çaldığı gerekçesiyle yargılanan Ruslan Hudoyarov hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, 7 yıl hapis öngören müstahdem tarafından sirkat suçundan 9 ay hapse mahkum edildi.

Kararda öncelikle olgular aktarıldı. Sanığın, 6 Nisan 2022 tarihinde saat 12.00 sıralarında Lefkoşa'da faaliyet gösteren Önder Alçı Dekorasyon isimli işletmeye ait toplam değerleri 2 bin 500 TL olan malzemeleri çaldığı belirtildi. Yargıç Vedia Berkut Barkın, sanığın ‘müstahdem tarafından sirkat’ suçundan yargılandığını ve bu tür suçların işyeri ve çalışan arasındaki güveni sarstığını belirtti. Barkın, sanığın suçun 7 yıla kadar hapis cezası öngördüğünü belirtti. Barkın, sanığın lehime ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, 9 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.