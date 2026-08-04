‘Yine hayal kırıklığı’

Ömer KADİROĞLU-Abdullah SUİÇMEZ

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres'in Kıbrıs'a gerçekleştirdiği ziyaret öncesinde çözüm süreci adına umutlanan vatandaşlar, ziyaretin ardından beklentilerinin karşılanmadığını söyledi. Diyalog'a konuşan vatandaşlar, Guterres'in ziyaretinin yeni bir dönemin başlangıcı olabileceğini düşündüklerini ancak somut bir gelişme yaşanmamasının hayal kırıklığı yarattığını ifade etti. Aradan geçen 52 yılda adaya birçok Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin geldiğini, sayısız müzakere süreci yürütüldüğünü ve çeşitli girişimlerde bulunulduğunu hatırlatan vatandaşlar, buna rağmen Kıbrıs sorununda kalıcı bir çözüme ulaşılamadığını vurguladı.

Ne dediler?

Altan Yorgancı

“Guterres adaya gelişinde belki beklediği şeyleri bulanamamıştır. Bundan sonrasını bekleyip göreceğiz. Büyük güçler çözecek bu konuları… Halk kendi istediği sonuca götüremiyor bir şeyleri… Bir çözümün sağlanması bence Guterres’in aldığı desteğe bağlıdır. Ama tek başına da halledemez.”

Halil Bilener

“Bu memlekete 1974’ten bu güne kadar bir sürü genel sekreter geldi Guterres gibi ve hiçbiri bir sonuca ulaşamadı. Kim isterse gelsin hiçbir şey olmaz. Bizim stratejimiz bellidir; Türkiye ile birlikte çoktan çizdik bunları biz. O yüzden endişemiz yok.”

Polat Efendi

“Bence kim gelirse gelsin bir şey değişmez. Ben 50 küsur yaşındayım kimler geldi geçti… Bir yerde bir tıkanıklık var, geleceğe yönelik bir şeyler yapmak lazım. Bana göre tek çözüm barıştır. Kim gelirse başa yeşil ışık yakar, halkta onlara oy verir. Çözümsüzlük çözümdür sözüne inanıyorum.”

Sonay Karpazlı

“Guterres’in gelişi ve açıklamalarından bir sonuç çıkmasını mı bekliyorduk? Ne bekliyorduk? Bunca yıl bir değişiklik olmadı bundan sonra da olmaz. Ben 68 yaşındayım bunca yıldır her şey aynı. Zihniyet değişmediği sürece bir şey de değişmez. KKTC kendi kendini çevirsin, kendi kendine yetsin o bize yeter. Guterres bu kadar yıl neredeydi? Neden giderayak geldi?”

Ulus Aybars

“Kıbrıslı Rumların tek taraflı bir şekilde adanın tek sahibi gibi düşündüğü sürece bir anlaşma olacağını düşünmüyorum. Çok kötü niyetliler, kendilerini barışçıl gösteriyorlar. Tabi ki içlerinde iyi insanlarda var ama bu şekilde çözüm olmaz. Türkiye’nin ağırlığını uluslararası alanda daha fazla koyması gerekir, çünkü iki devletli politikada haklılar. Ben anlaşma olacağına inanmıyorum. Türkiye’nin garantörlüğü olmayan hiçbir adımı Kıbrıslı Türkler atmayacaktır.”

Hasan Çobanoğlu

“Kıbrıs’ta bir çözümün olacağına yine inanmıyorum. Guterres’in de buraya gelmesinin nedeni görevinin sonuna gelmiş olmasıdır. Mülkiyetle ilgili Rum Yönetimi tutuklamalar yapıyor ancak bu durum çok yanlış bir durumdur.”

Mustafa Cücükız

“Hep aynı hikaye devam ediyor ve hiçbir değişiklik yoktur. Guterres geldi ancak bir şey değişmedi.

Çözüm olmayacak, çünkü 40 yıldır aynı yalanlar devam ediyor.”

Mehmet Ali Saymaz

“Kıbrıs’ta bir çözüm olacağına inancım kalmadı. Bu kadar zamandır olmadı bundan sonra da olmaz.”

Ali Haydar Aşan

“Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin gelmesi ile insanlar yıllardır beklediği çözüm için umutlandı. Ancak beklenen olmadı. Bu halk yıllardır Kıbrıs’ta bir çözüm olmasını bekliyor. Biz Annan Planı’na evet dedik ve dünya bize yanlış yaptı. Rumları hayır dedikleri halde Avrupa Birliği’ne aldılar. Bu adada bir çözüm artık şarttır.”

Oktay Karamanlı

“Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri adaya geldi ancak çözüme yönelik bir ışık göremiyorum. 50 kusur senedir bu iş sürüyor. 50 sene önce bu iş nasıl başladıysa sanırım öyle bitecek.”

Mesut Yakup

“Geçmişten bu güne bir şey olmadı bundan sonra da olacağına inancımız kalmadı. Bir taraf anlaşma istiyor diğer taraf kaçıyor. Rumların çıkarına olan bir şeyi Türkler, Türklerin çıkarına olacak bir şeyi Rumlar istemiyor o nedenle çözüme yönelik inancımız kalmadı.”

Mehmet Özdemir Onbaşı

“Kıbrıs’ta bir çözüm olacağına yönelik bir inancım yoktur. Rum askerin buradan çıkmasını istiyor ayrıca Maraş, Değirmenlik, Girne ve Güzelyurt’u istiyor. O nedenle Kıbrıs’ta bir çözüm olmayacaktır. Dünya liderleri de gelse yine bir çözüm sağlayamaz. Rum tarafı mülklerle ilgili tutuklamalar yapıyor ve bu bir terbiyesizliktir. İnsanlar burada mal mülk mübadelesi yaptı. Bu nedenle tutuklamaları doğru bulmuyorum. Onların peşkeş çektiği Türk mallarına karşılık bir şey yapıyor muyuz?”