‘Yine iktidarız’

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, seçim sürecinde saha çalışmalarını Yılmazköy, Alayköy, Yenikent ve Gönyeli ziyaretleriyle sürdürdü.

Ziyaretlerde konuşan Üstel, UBP’nin geçmişten bugüne hizmet ve icraat siyaseti yürüttüğünü belirtti ve “Dün büyüklerimiz ne yaptıysa bugün onların izinden gidiyoruz. Popülizm değil, icraat yapıyoruz” dedi.

Üstel, seçim sonrasına ilişkin ise “Önümüzde yeni, seçimsiz ve istikrarlı bir beş yıl var. Rahat olun; biz yine birinci partiyiz, yine iktidardayız” ifadelerini kullandı.

UBP’nin geçmişten bugüne ülkeye kazandırdığı hizmetlere dikkat çeken Üstel, partisinin siyasi geleneğine vurgu yaptı.

“Biz Ulusal Birlik Partisi’nin neferleriyiz” diyen Üstel, şöyle devam etti:

“Dün büyüklerimiz ne yaptıysa bugün onların izinden gidiyor, aynı anlayışla projelerimizi hayata geçiriyoruz.”

Üstel, eğitimden turizme, tarımdan hayvancılığa kadar birçok alandaki önemli projenin UBP hükümetleri döneminde ülkeye kazandırıldığını söyledi.

Muhalefetin söylemlerini de eleştiren Üstel, hükümetin siyasi tartışmalar yerine hizmet ve icraata odaklandığını kaydetti.

Bazı kesimlerin kamuoyunun gündemini farklı yönlere çekmek amacıyla popülist söylemler kullandığını ileri süren Üstel, UBP’nin siyaset anlayışının eser ve hizmet üretmek üzerine kurulu olduğunu söyledi.

“Rahat olun; biz yine birinci partiyiz, biz yine iktidardayız”

Üstel'in saha ziyaretlerindeki en güçlü siyasi mesajı ise seçimlere ilişkin oldu.

Seçimlerin ardından ülkenin yeni ve istikrarlı bir döneme gireceğini söyleyen Üstel:

“Bundan sonraki süreçte önümüzde yeni bir beş yıl var. Seçimsiz, istikrarlı bir dönem olacak. Bir kere rahat olun. Biz yine birinci partiyiz, biz yine iktidardayız” dedi.

Genel ve yerel seçimlerde UBP'nin güçlü çıkmasının önemine işaret eden Üstel, belediye başkanlarıyla birlikte hizmet üretmeye devam edeceklerini söyledi.

Üstel, sandıktan çıkacak desteği yeni dönemde hizmete dönüştürme hedeflerini de “Sandıktan alacağımız güçle halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz” sözleriyle ifade etti.

