Yoğun bakımda

Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında 19 yaşındaki Cengiz Alev ağır yaralandı. Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Alev, Genel Cerrahi Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındı.

Polis açıklamasına göre, 19 yaşındaki Cengiz Alev, yönetimindeki GK 408 plakalı araçla Gönyeli Çemberi’nden Fuar Kavşağı istikametine doğru seyrettiği sırada viraja geldiğinde, önünde ilerleyen araçları geçmek amacıyla sağ şeride geçti.

Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce orta refüje ardından yol kenarındaki demir bariyerlere ve yaya üst geçidinin ayaklarına çarptı.

Kaza sonucu araç içerisinde sıkışarak ağır yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen İtfaiye Ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Alev, burada yapılan müdahalenin ardından Genel Cerrahi Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındı.

