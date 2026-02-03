Yoğun ilgi görüyor

Kuzeyde ilköğrenim, ortaokul ve liselerde yarıyıl tatiline girilmesiyle birlikte aileler tatil için rotalarını Güney Kıbrıs’ta bulunan Trodos’a çevirdi.

Kış aylarının cazibe merkezi olan Trodos yoğun ilgi görürken, bölgedeki otellerin dolduğu öğrenildi.

Trodos’a günlük turlarla gidenler bin 200 veya bin 500 lira öderken, konaklamayı tercih edenler iki gün bir gece için 160 Euro yani 8 bin 280 lirayı gözden çıkarıyor.

Güneye günlük turlarla giden gruplar genellikle tarihi köyleri geziyor, teleferiğe biniyor, kayak yapıyor,

marketlerden yerel ürünler alıyor. Çocuklar aileleriyle birlikte kartopu oynayıp, kardan adam yapıyor.

Konaklamalı Trodos turlarında sabah saatlerinde Lefkoşa ve Girne’den hareket ediliyor.

Program kapsamında Kakopetria ve Kalopanayiotis gibi köyler ziyaret ediliyor.

Trodos Meydanı’nda alışveriş imkânı sunuluyor. Konaklamalı tur ücretinin oda ve kahvaltı, bir açık büfe akşam yemeği, ulaşım ve rehberlik hizmetlerini kapsadığı belirtiliyor.



Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2026, 09:58