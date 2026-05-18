Yoğun katılım oldu

Kaleburnu Köyü’nde kültür, tarih ve arkeolojiyi bir araya getiren Kaleburnu Arkeo Festivali’nin üçüncüsü, Kaleburnu Köy Meydanı’nda yoğun katılımla düzenlendi. Gün boyu süren festival, kültürel etkinlikler, sergiler, gösteriler ve tarihi gezilerle ziyaretçilere dolu dolu bir program sundu.

Festival alanında kurulan etkinlikler kapsamında katılımcılar, bölgenin tarihi ve kültürel mirasını yansıtan birçok faaliyete katılma fırsatı buldu.

Festival programı çerçevesinde halk dansları gösterileri, müzik dinletileri ve konserler gerçekleştirildi. Köy meydanında düzenlenen etkinlikler ziyaretçiler tarafından ilgiyle takip edilirken, kültürel değerlerin yaşatılmasına yönelik çeşitli faaliyetler de gün boyunca devam etti.

Etkinlik kapsamında merhum İsmet Medi anısına tavla turnuvası düzenlenirken, Kemal Deveci tarafından hazırlanan ve Kıbrıs Türk kültürünü yansıtan kültür evinin açılışı yapıldı. Festivalde ayrıca belgesel gösterimi gerçekleştirilerek katılımcılara bölgenin tarihine ilişkin bilgiler aktarıldı.

“Kral Tepesi Fısıldıyor” isimli sergi festival ziyaretçilerinin ilgisine sunulurken, Kral Tepesi’nde yapılan arkeolojik çalışmalarda gün yüzüne çıkarılan eserlerin tanıtımı yapıldı. Bölgenin tarihi dokusuna dikkat çekmek amacıyla katılımcılar için tarihi alanlara geziler de düzenlendi.

Festival alanında kurulan stantlarda yöresel lezzetler ziyaretçilere sunulurken, kültür ve tarihin iç içe geçtiği etkinlik, bölge halkı ile ziyaretçileri bir araya getirdi. Festivalin, Kaleburnu’nun tarihi mirasının tanıtılmasına ve kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.

