Yol haritası hazırlandı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) “Ortak Gelecek Programı” kapsamında spor vizyonunu kamuoyu ile paylaştı.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar incirli, seçimler sonrası göreve gelmeleri durumunda sporun bakanlık statüsüne taşınacağını, sporcuların gençlerin haklarını uluslararası alanda hukuki girişimlerle arayacaklarını, spor fonu ile sporun tüm alanlarına yatırım yapacaklarını belirtti.

İncirli, öncelikli olarak devletin kurumsal yapısı ve ekonomiye eğileceklerini, ancak sporun da derhal bakanlık statüsüne taşınacağını söyledi.

Sihirli bir değnekle her şeyin hemen düzeltilmesinin zor olduğunu herkesin bildiğini belirten İncirli, ancak planlı çalışmalarla ülkenin her alanın geliştirilmesi için çalışacaklarını kaydetti.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Lokali'nde yer alan basın toplantısına, İncirli’nin yanısıra CTP milletvekilleri ve adayları, belediye başkanları, spor camiası ve diğer yetkililer katıldı.

Burada ilk sözü CTP Lefkoşa Milletvekili Sami Özuslu aldı ve partisinin spora yönelik vizyonunu ortaya çıkaran spor komitesini tanıttı.

Özuslu, çalışmalara katkı koyan herkese teşekkür ederek, takım oyununun önemine vurgu yaptı. Özuslu, ülke sporunu hep birlikte çalışarak geleceğe taşıyacaklarını söyledi.

Spor fonu oluşturulacak

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli de, spor komitesine teşekkür etti ve çok kapsamlı bir çalışma ile sporun her dalına değinildiğini, partinin seçimler sonrasındaki yol haritasını hazırladığını kaydetti.

İncirli, sporun sadece federasyonların değil toplumsal bir mesele olduğuna işaret ederek, sporun ülkede yaşayan herkesi etkileyen bir alan olduğunu söyledi.

Ülkede spor alanında çok büyük emekler olduğunu ancak bir yere varılamadığını çünkü sistemin yetersiz olduğunu anlatan İncirli, bu sistemi değiştirmeyi, emeklerin de boşa gitmemesini hedeflediklerini kaydetti.

İncirli, çalışmaların çok kapsamlı ve planlı olduğunu belirterek, ülkede yeterli güçlü bir spor camiası olduğunu, bu güçlü camiayı daha da güçlendirmeyi istediklerini dile getirdi.

İncirli, sporda gelişim hamlesi planladıklarını, güçlü işbirliği ile sporu kendi içinde güçlendireceklerini ayrıca eğitim sağlık yerel yönetimler gibi diğer alanlarla bütünleştirme kararlılığında olduklarını anlattı.

İncirli, ortak hedeflerle güçlü bir şekilde sporu geliştireceklerini ifade ederek, kapsamlı bir spor hamlesi gerçekleştireceklerini belirtti.

Spora yapılan yatırımın, sağlığa çalışma yaşamına yapılan stratejik bir yatırım olduğuna işaret eden İncirli, sürdürülebilir spor politikasının önemine işaret etti.

Spor fonu konusuna da değinen İncirli, spora ayrılacak fonun, sporun gelişimine yönelik kullanılacağını, dengeli katılımla bütçenin şeffaf bir şekilde hedefe uygun şekilde yönetileceğini vurguladı.