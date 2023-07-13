Noktayı koydu

Rum Meclisi Kayıplar Komitesi’nin dünkü toplantısında, Almanya’nın kayıpların bulunması ve akıbetlerinin belirlenmesi çalışmalarına yönelik finansman desteğini çekeceğini, diğer bazı ülkelerin de aynı yönde karar almalarının beklendiği iddia edildi.

Alithia gazetesi; Kıbrıs’taki kayıplar konusunun Rum Meclisi Kayıplar Komitesi’nde ele alındığını, Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) Rum üyesi Leonidas Pandelidis’in ise komitedeki konuşmasında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın açıklamaları ve kayıpları arama çalışmaları konusunda bilgi aktardığını yazdılar.

Gazete, “Aloa’daki Kazıların Engellendiği İddiası Doğru Değil” başlığı altında verdiği haberinde, Pandelidis’in dünkü toplantıda, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “Aloa-Aloda” (Atlılar) bölgesindeki kazıların engellendiği iddiasının doğru olmadığını savunduğunu yazdı.

Habere göre “Tatar’ın bu açıklamasının doğru olmadığını, amacın, kendilerini öncelikle ilgilendiren bir kazı konusunda kamuoyu oluşturmak olduğunu” iddia eden Pandelidis, “konunun KŞK’nın listesinde olduğunu ve her şeyin sırasıyla yapılacağını” ifade etti.

Pandelidis, “o bölgenin koruma altında olduğunu ve önceliklerinin, kayıpların bulunması işlemini daha da zorlaştıracağı için toprağın değişmesi ihtimali olan bölgeler olduğunu” belirtirken tespit edilen kayıp sayılarında Kıbrıslı Türk kayıpların Rum kayıplara oranla bir nebze daha fazla olduğunu da savundu.

“700 Kıbrıslı Rum ve 200 Kıbrıslı Türk kaybın bulunmayı beklediği, Kıbrıslı Türk kayıpların bulunma oranı yüzde 58-60 iken Kıbrıslı Rumlarda bu oranın yüzde 46-47 olduğunu” vurgulayan Pandelidis, “KŞK’nın Kıbrıs Türk ofisiyle işbirliğinin memnun edici düzeyde olduğunu” ancak KKTC makamları, Türk askeri ve arazi sahipleriyle sorunlar yaşadıklarını iddia etti.

Pandelidis, “şu anda, Kıbrıslı Rum kayıpların gömülü olduğuna dair bilgiler bulunan Ayluka Göletinde kurutma çalışmaları yapıldığını, mezarın yerinin tam bilinmemesi sebebiyle göletin bir kısmının kurutulması gerektiğini” ifade ederken, “bölgenin Natura bölgesi olduğu iddiası sebebiyle üç yıllık bir gecikme gerçekleştiğini” öne sürdü.

Söz konusu gölette 15 Kıbrıslı Rum kaybın olabileceği iddialarının bulunduğu, bir Kıbrıslı Türk görgü tanığının ise bu sayının daha da fazla olduğunu söylediğini savunan Pandelidis, “Lapito” (Lapta), “Trulli”, “Palekitro” (Balıkesir) ve “Hulu” köyleri ile Lefkoşa’nın “Strovolo” bölgesinde kazıların sürdüğünü vurguladı.