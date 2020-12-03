Yolu kapadılar

Trafik kazalarından canı yanan Geçitköylüler, önlem alınmadığı ve söz verilmesine rağmen hız kamerası takılmadığı gerekçesiyle dün sabah Girne-Güzelyurt anayolunda eylem yaptı.

Yetkililerin kamera konacağını söylediği noktada “Sözünüzde durun”, “Bakan değil yapan istiyoruz”, “Halk burada, Bakan nerede” yazılı pankartlarla toplanan bölge halkı, 20 dakika boyunca yolu kapattı.

Evlerinin Girne-Güzelyurt anayolunun hemen kenarında yer aldığına, köyde yıllardır birçok genç ve çocuğun trafik kazası mağduru olduğuna dikkat çeken Geçitköylüler, güvenlikleri için hız tespit kamerasının bir an önce takılması talebinde bulundu.

Geçitköy Muhtarı Bayram Avcı, 13 yıldır köye hız kamerası takılması için uğraş verdiklerini anımsatarak, yıllardır gitmediği yer, çalmadığı kapı kalmadığını, bir süre önce Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’la gerçekleştirdiği görüşme sonrasında 2020’de kamera takılacağı sözü aldığını söyledi.

Bizim çocuklarımızın kıymeti yok mu?

Bir buçuk yıl önce kamera takılması amacıyla kazı yapıldığını ancak sonrasında başka bir adım atılmadığını ifade eden Avcı, kısa süreler içerisinde Karşıyaka ve Çamlıbel’e birden çok kamera takıldığını belirtti.

“Bizim çocuklarımızın kıymeti yok mu?” diye soran Avcı, köylerinde 40 hane olduğunu ve çoğunun yol kenarında olması sebebiyle sürekli kazalar yaşandığını söyledi. Köy halkının çoğunun kazalar nedeniyle kalıcı hasara uğradığını dile getiren Avcı, köylerinin kameraya ihtiyacı olduğunu görüp taktıracak tek bir yetkili olmamasını eleştirdi.

Avcı, yaptıkları eylemin devamının geleceğini ve mücadelelerine devam edeceklerini belirterek, “Bu daha başlangıç… İkincisi yapılacak. Üçüncüsünü yapmayız ama bu böyle bitmeyecek. 2 hafta sonra kendi gücümüzle yapacağız” dedi.

Bayram Avcı’nın konuşmasının ardından bölge halkı da yaşadıkları trafik kazalarına örnekler vererek diğer bölgelere takılabilen kameraların niye kendi köylerine takılmadığını sorgulayarak “Para yoksa biz aramızda toplayalım” dedi.