Yüksek katılım moral verdi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Nisan ayında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimine bağımsız aday olarak katılacağını açıkladı.Akıncı, adaylığının kararını halkın verdiğini belirterek, “Yine gerçek anlamda tarafsız ve bağımsız bir Cumhurbaşkanı olarak görev yapacağımızdan kimse şüphe duymamalıdır” dedi.

Karşılıklı güven ve kararlılık içinde yola devam etmeyi hedeflediklerini vurgulayan Akıncı, “Kıbrıs sorununu çözme konusunda sergilediğimiz kararlı tutumu sürdürürken, güven artırıcı önlemlerle ilgili çalışmalarımızı, toplumsal konulardaki duyarlılığımızı devam ettireceğiz. Türkiye ile kişilikli ve karşılıklı saygıya dayanan ilişkiler kurma konusundaki samimi yaklaşımımız önümüzdeki dönemde de sürecektir. Önümüzdeki dönemde izleyeceğimiz siyasetin teminatı; geçtiğimiz beş yılda uyguladığımız siyasettir” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Lefkoşa’da Elysium Park’ta düzenlenen “Güven ve Kararlılık Gecesinde” adaylığını açıkladı. Bağımsız aday olarak Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayan Akıncı’ya eşi Meral Akıncı, ailesi, sevenleri ve destekçileri eşlik etti.

Türkiye’ye başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Akıncı, kürsüye çıktığında katılımcılara desteklerinden ötürü teşekkür ederek, ilk olarak Türkiye’de Elazığ’daki deprem felaketi ardından da dün Van’da yaşanan çığ felaketinde 33 kişinin can verdiğini ifade etti, yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, acılı ailelerine ve tüm Türk halkına Kıbrıs Türk halkı adına baş sağlığı diledi, bir daha böyle acıların yaşanmamasını temenni etti.

Akıncı, Cumhurbaşkanlığı makamının hep güven duyulan bir makam olduğunu, bunun araştırmalarda da görüldüğünü, bu güven duygusunu her zaman bu geceki gibi hissettiğini söyledi.

“Statükoya hizmet etmedim…”

Konuşmasında görevi boyunca Kıbrıs müzakere sürecinde yaşananları özetleyen Akıncı, Kıbrıs’ta mümkün, makul olan bir çözüm istediğini, olmayacak hayaller peşinde koşup statükoya hizmet etme peşinde olmadığını söyledi.

Kıbrıslı Türklerin, gençlerinin KKTC’yi tek tanıyan Türkiye ile dostluk maçı bile yapamadığını ifade eden Akıncı, Kıbrıs’ta ya adil, dengeli, Kıbrıs Türk halkının haklarını, eşitliğini, özgürlüğünü, güvenliğini sonuna kadar koruyan, karşı tarafı da gören, siyasi eşitliğe dayalı iki kesimli federal bir çözümü zorlayacaklarını ya da çözümsüzlük ve bağımlılığın artacağını söyledi ve “Biz bunu istemiyoruz. Biz ne Güney Kıbrıs’ın azınlığı olmak, ne de Türkiye’ye bağımlı bir alt yönetim görmek istiyoruz. Biz uluslararasında hak ettiğimiz yeri, Saygınlığı istiyoruz” diye konuştu.

Hükümeti eleştirdi

Akıncı, hükümeti Maronit açılımı, kapalı Maraş, Lefkoşa’da park, altyapı gibi konularda eleştiriler yöneltti ve tüm bu konularda hükümetteyken adım atmayanların “Cumhurbaşkanı olunca çözeceğim” demesinin anlaşılmaz olduğunu söyledi.

Türkiye ile her konuda yakın işbirliğine önem verdiğini ifade eden Akıncı, Türkiye’de darbe yapıldığında demokrasinin sivil yönetimin yanında yer aldığını, her konuda Türkiye yönetimleriyle aynı görüşte olmadığını ancak her zaman demokrasi ifade özgürlüğünün yanında olduklarını vurguladı.

“Çamur kampanyası yeniden alevlendirildi”

“Bu yolculuk sancılı geçecek, çünkü çamur kampanyası yeniden alevlendirildi” diyen Akıncı, bir şahsın “Kıbrıs gazetesi köşe yazarlarına para veriyor” dediğini ifade ederek, “Hiçbir işi paralı yaptırmadık hiçbir gazeteciye bizi destekle diye bir haber yaptırmadık bunlar bizim işimiz değil” dedi.

Örtülü ödenek bütçesinin amaçları dışına bir santim dışına çıkılmadığını ifade eden Akıncı, bugün bu konuda kendisini eleştirenlerin bu bütçeyi en çok kullananlar ve savunanlar olduğunu söyledi.

“Çirkef kara çalma çirkin propagandaya bizden kimse alet olmasın katkı yapmasın, bunu İkinci tur için değil insanlığa yakışmadığı için yapmayalım” diyen Akıncı, diğer adayların adaylıklarına partilerinin karar verdiğini, kendisinin bağımsız aday olduğunu ve Adaylığının kararını parti meclisi değil Halkın verdiğini vurguladı.

“Harcamalarda şeffaf olacağız…”

Akıncı, Seçim harcamalarını Gönüllülerin bağışları ile yapacaklarını, ne kadar toplanırsa o kadar harcayacaklarını ve bunu şeffaf şekilde açıklayacaklarını ifade etti.

Bu seçimin sadece kendisinin değil, halkın ve halkın kaderi, halkın ve ülkenin geleceği ile ilgili bir seçim olduğunu ifade eden Akıncı, bu yüzden çok daha katılımcı birlikte bir seçim olması gerektiğini çünkü tehlikenin büyük olduğunu söyledi.

Kimsenin adaylığına da karşı olmadıklarını ifade eden Akıncı, halkın en doğru kararı vereceğini kaydetti. Akıncı, “nabza göre şerbetçi” olmadığını ifade ederek, hangi kökenden olursa olsun bu topraklarda yaşayan herkesin kardeşleri olduğunu ancak linç kültüründen yana olanlardan da oy beklemediğini vurguladı.

Mustafa Akıncı, gecede; “Güven ve Kararlılık Belgesini” de açıkladı.