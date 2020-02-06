448 bin dolar sorgulanıyor

Altınbaş Petrol LTD.’nin (ALPET) Atlasjet’in uçaklarına eksik yakıt verip kazanç sağladığına dair meseleyle ilgili soruşturma sürüyor.

ALPET’te çalışan 6 pompacının şirket sahipleri ve müdürünün talimatı ile Atlas Jet’in uçaklarına, 563,712 litre eksik yakıt doldurup, 448 bin 631 doların sahtekârlıkla temin edilmesini sağladıkları öne sürülürken, suçla bağlantılı Mehmet Çağatay da gözaltına alındı.

Mesele ile ilgili daha önce 8 kişi teminata bağlanırken, zanlı Çağatay da dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, Hilmi Bozdoğan, Bayram Öğmen, Mustafa Lord, Recep Talay, Hüseyin Çakır, Tahir Aksulu ve KKTC haricinde olan Mehmet Çağatay’ın; 2011-2014 yılları arasında Ercan Havalimanı’nda faaliyet gösteren Atlasjet isimli işyerine ait uçaklara eksik yakıt verdiklerini söyledi.

Polis, pompacı olan zanlıların söz konusu suçu ALPET’in sahipleri Vakkas Altınbaş, Sofu Altınbaş ve şirketin müdürü Mehmet Fatih Toprak'ın talimatıyla işlediklerini belirtti.

Ağır ithamlar var

Polis memuru, zanlıların talimat ile Atlas Jet’in uçaklarına, 563,712 litre eksik yakıt doldurup, 448 bin 631 doların sahtekârlıkla temin edilmesini sağladıklarını ifade etti.

Mesele ile ilgili 8 kişinin daha önce mahkemeye çıkarılarak teminata bağlandığını kaydeden polis, Mehmet Çağatay hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 15 bin TL nakit teminat yatırması koşuluyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.