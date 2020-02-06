600 lira verip Ali’den aldık

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da iki adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen narkotik ekipleri, 34 gram hintkeneviri, hintkeneviri bitkisi ve 9 adet extacy türü uyuşturucu hap ele geçirdi.

Operasyonda Kırgızistan uyruklu Nurbek Orozov, Rıskelli Ruslan Uluu, Ali İdris Hassan ile Malek Muhammed El Ensiri’yi gözaltına aldı.

Ülkede öğrenci oldukları belirtilen Kırgızistan uyruklu zanlılar, dün tutuklama talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meseleyi aktaran Narkotik Şube’de görevli polis memuru Gökhan Yıldırım, aldıkları bilgi üzerine Nurbek Orozov ile Rıskelli Ruslan Uluu’nun ikametgâhına operasyon düzenlediklerini söyledi. Polis, Nurbek Orozov’un odasında, bir adet ekili hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile özel serinletici düzenek ve aydınlatma sistemi ele geçirdiklerini söyledi.

Rıskelli Ruslan Uluu’nun odasında ise şeffaf poşetler içerisinde toplamda 31 gram hintkeneviri ele geçirdiklerini anlatan Yıldırım, zanlıların uyuşturucu maddeyi 600 TL karşılığında Ali İdris Hassan’dan aldıklarını itiraf ettiklerini açıkladı.

Arama, zanlıların huzurunda yapıldı

Ali İdris Hassan ile ev arkadaşı Malek Muhammed El Ensiri’nin de tutuklandığını kaydeden Yıldırım, zanlıların huzurunda yapılan arama sonucunda 9 adet extacy hap ile 3 gram hintkeneviri ele geçirildiğini söyledi.

Soruşturmanın yeni başladığını bildiren Yıldırım, mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, soruşturmanın salimen yürütülmesine olanak sağlamak amacı ile zanlıların, 2 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.