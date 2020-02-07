Letafet’te Ahmet Evan ile uzun bir gece

Girne’nin gözde mekânlarından Merit Park Letafet Lounge Bar’da sahne alan, Çarşamba gecelerinin sevilen sanatçısı Ahmet Evan, hayranlarına yine unutulmaz bir gece yaşattı.

Repertuvarına eklediği hareketli parçalarıyla konserine enerjik bir başlangıç yapan Evan, enerjisi ve eşsiz yorumuyla Letafet Lounge misafirlerine yaklaşık 3 saat boyunca müzik ziyafeti sundu.

90’lı yılların usta sanatçılarının, en başarılı parçalarına ağırlık veren Ahmet Evan, misafirlerine hem nostaljik hem eğlence dolu bir gece yaşattı.

Gece boyunca enerjisini ve coşkusunu hep yüksek tutmayı başaran Evan ile Letafet Lounge misafirlerinin de yüksek enerjisi birleşince, Merit Park’ta muazzam bir Çarşamba gecesi yaşandı.

Sezen Aksu, Kenan Doğulu, Athena ve Tarkan gibi Türkiye’nin başarılı sanatçılarının parçalarını büyük bir titizlikle seslendiren Evan, dinleyenlerinden büyük beğeni topladı.

Ahmet Evan her Çarşamba akşamı olduğu gibi önümüzdeki hafta yine Merit Park Letafet Lounge Bar’da sahnedeki yerini alacak…