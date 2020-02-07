Gözyaşları hiç durmadı

Van’da çığ düşmesi sonucu yaşamını yitiren 11 asker, 9 güvenlik korucusu, 2 itfaiye eri ile Hakkari’nin Çukurca ilçesinde el bombasının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Özgür Çelik son yolculuklarına uğurlanırken, dün yapılan arama çalışmalarında dün 3 cansız bedene daha ulaşıldı.

İlk çığ felaketindeki 5 kişiyle birlikte toplam can kaybı sayısı 41'e yükseldi, yaralı sayısı ise 84 oldu. Bir itfaiye erini arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle bu sabaha kadar ara verildi.

Bahçesaray ilçesinde 5 kişinin öldüğü çığ felaketinin ardından başlatılan kurtarma çalışmalarını yürüten ekibin üzerine de çığ düştü.

Önceki gün saat 12.00 sıralarında meydana gelen olay sonrası kurtarma çalışması başlatıldı.

Çalışmalarda 33 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yaralanan 84 kişi ise hastanelere kaldırıldı.

Ara verilen kurtarma çalışmalarına dün sabah yeniden başlandı.

Kurtarma ekipleri 3 cansız bedene daha ulaştı. Böylece ilk çığ felaketindeki 5 kişiyle birlikte toplam can kaybı sayısı 41'e yükseldi. Çığ altında olduğu değerlendirilen 1 itfaiye erini arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi.

Çalışmalara bu sabah, teknik heyetin yapacağı değerlendirme sonrası, başlanacak.

Şehitlere son veda

Bahçesaray karayolundaki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi’nde önceki gün meydana gelen çığ felaketinde şehit olan 11 asker, 9 güvenlik korucusu, 2 itfaiye eri ile Hakkari’nin Çukurca ilçesinde el bombasının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Özgür Çelik için Van Jandarma Filo Komutanlığı’nda tören düzenlendi.

Şehitlerin Türk bayraklarına sarılı cenazeleri, tören alanına getirildikten sonra saygı duruşunda bulunuldu.

Şehitlerin özgeçmişleri okundu, helallik istenip dua edildi. Şehitler uzman çavuşlar Özgür Işık (Düzce merkez), Özen Akçam (Artvin, Ardanuç), Ramazan Süslü (Aksaray, Sultanhanı), Ufuk Deniz (Kastamonu, Tosya), Muammer Keskin (Aydın, Çine), Oğuzhan Ulaş Avcı (Kars, Arçapayı), Mesut Deniz (Kahramanmaraş, Türkoğlu), Jandarma Astsubay Çavuş Fatih Karagöz (Kocaeli, Kartepe), uzman onbaşılar Osman Karaca (Tokat, Almus), Cihat Erat (Erzurum, İspir), Tarkan Karaca (Eskişehir, Sivrihisar) ve Piyade Sözleşmeli Er Özgür Çelik (Kayseri, Develi) memleketlerine uğurlanmak üzere uçaklara konuldu. Van'ın Çatak ilçesinden güvenlik korucuları olan Nesim Yavuz, Hekim Kazgan, Nimetullah Mantaş, Nimet İnçamur, Abdulselam Mantaş, Tahsin Karan, Bayram Bulcar, Metin Mantaş ve Mehmet Esen ile itfaiye erleri Emrullah Ersan ile Fevzi Sevinç de toprağa verilmek üzere ambulanslarla uğurlandı.

Şehit olan 9 güvenlik korucusu ile 2 itfaiye erinin cenazeleri, Van Filo Komutanlığı'ndaki törenin ardından Çatak ilçesine gönderildi. Çatak'ta, güvenlik korucuları ve 2 itfaiye eri için tören düzenlendi. Törenin ardından itfaiye erleri Emrullah Ersari ile Fevzi Sevinç ilçe mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi. Güvenlik korucularının cenazeleri ise toprağa verilmek üzere, kırsal mahallelere gönderildi. Nesim Yavuz'un cenazesi Kayaboğazı Mahallesi'ne, Tahsin Karan, Nimet İnçamur, Hekim Kazgan'ın cenazeleri, Alacaer Mahallesi'ne, Mehmet Esen, Nimettulah Mantaş, Abdulselam Mantaş, Bayram Bulcar, Metin Mantaş'ın cenazeleri ise Alacaer Mahallesi'nin Çemik Mezrası'na götürüldü.