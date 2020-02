Pilotlar mercek altında

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda önceki akşam PC2193 sayılı İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Hava Yolları’na ait Boeing 373 tipi yolcu uçağının pistten çıkmasıyla meydana kazanın yankıları sürüyor.

Üç kişinin öldüğü kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, pilotların telefonlarının inceleneceği, kan örneklerinin alınacağı, ayrıca ABD’den uzman heyetle araştırmaların yapılacağı belirtildi.

Bu arada kazada yaralananlardan 92’si taburcu edilirken,14 kişinin yoğun bakımda olduğu 74 hastanın ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Kazada hayatını kaybedenlerin Zehra Bilgi Koçar, Alev Gençoğlu ve Songül Bozkurt olduğu belirlendi.

Öte yandan kazadan 3 dakika 40 saniye sonra kule görevlisinin pilotlar ile iletişim kurmak için yaptığı anons yaptığı, pilotların yaralı olduğu için yanıt veremediği öğrenildi.

Pilotların tedavisi devam ediyor

Pistten çıkan uçakta hafif yaralanan kaptan pilot M.A'nın Marmara Üniversitesi İstanbul Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisinin sürdüğü, diğer pilot F.P.'nin ise durumunun ağır olduğu ve Şişli'deki Amerikan Hastanesinde tedavi altında olduğu bildirildi. Kazada 3'e bölünen uçakta yaralanan 179 yolcunun çoğunda kaburga kırığı olduğu belirtildi. Bazı yolcuların ise kol ve bacaklarında ezilmelerin yanı sıra kırık oluştuğu kaydedildi.

Pilotların kan örneği alınacak, cep telefonları incelenecek

Uçak kazasının ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başsavcılık, soruşturma kapsamında uçağın Kaptan Pilotu Mahmu A. ve Güney Kore uyruklu Yardımcı Pilot Ferdinant P.'den, alkol ya da uyuşturucu madde olup olmadığının tespiti için kan örneği alınmasını istedi. Kan örneklerinin mahkemeden moleküler ve genetik inceleme izni alındıktan sonra da Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesi yönünde karar aldı. Savcılık ayrıca 2 pilotun cep telefonlarına mahkeme kararıyla el konulmasını talep etti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kazanın yaşandığı pisti gören güvenlik kamera görüntüleri ile kule ve pilotlar arasındaki konuşma dökümlerinin de soruşturma dosyasına konulmasını istedi.

5 kez anons yapıldı

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki kazanın gerçekleşmesinden 3 dakika 40 saniye sonra kule görevlisinin, Pegasus Hava Yolları pilotları ile iletişim sağlayarak durumlarını öğrenmek adına yaptığı anonslar frekansta yankılandı. Kule görevlisinin ve diğer pilotların anonslarına, Pegasus pilotları yaralı olduğu için yanıt veremedi.

ABD’den uzman istendi

Bu arada kazayı araştırmak üzere Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezince (UEİM) komisyon oluşturulurken, buradaki uzmanlarla çalışmak için ABD'nin sivil havacılık otoritesi ile Boeing firması yetkililerinden oluşan heyetin Türkiye'ye gideceği kaydedildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre; PC2193 sayılı İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait Boeing 373 tipi yolcu uçağının kaza haberi gelir gelmez UEİM uzmanlarından oluşan komisyon kuruldu. Kazanın oluş nedenini araştırmak üzere havalimanında incelemelerde bulunan komisyon, çalışmalarına devam ediyor.

Komisyonla konuyu araştırmak üzere ABD sivil havacılık otoritesi ile Boeing firması yetkililerinden oluşan bir heyet de Türkiye'ye gidecek. Heyet, kazada 3 parçaya bölünen uçakta imalat hatası olup olmadığını inceleyecek.

UEİM uzmanları ve ABD'li heyetin çalışmaları ışığında, kazaya ilişkin ön raporun yaklaşık 1 ay içinde hazırlanması öngörülüyor.

Sabiha Gökçen uçuşlara açıldı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen kaza sonrasında kapanan pist yeniden uçuşlara açıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın Twitter hesabından yapılan duyuruda, yolcuların uçuşlarda yaşanabilecek değişiklik ya da iptaller hakkında ilgili hava yollarından bilgi alabileceği belirtilmişti.

Pegasus'tan açıklama

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane, basın toplantısı düzenledi.

Mehmet Nane, açıklamalarda bulunurken, zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.

"Acımız çok büyük" diyen Nane, şu an birinci önceliklerinin yaraları sarmak olduğunu ifade etti. Nane, vefat eden yolcuların ailelerinin yanında olmaya gayret ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Uçakta 177 yolcumuz ve 6 mürettebatımız, toplam 183 kişi vardı. Maalesef 3 vefatımız oldu. 180 misafirimiz, kabin çalışanlarımız dahil hastanelere sevk edildi. 23 hastaneye sevk edildi. Biraz önce gelmeden, saat 13.00 itibarıyla bu 180 hastaneye sevk edilen misafir ve çalışanlarımızın 56'sı taburcu olarak evlerine gönderildi. Gerek vefat eden misafirlerimizin yakınları gerekse hastanelerimizde aile destek ekiplerimiz görevli olarak çalışmakta ve nöbetleşe her türlü desteği, yaraları sarmak üzere çalışmaktadır. Tüm acıları dindirmek için bize düşen her çabayı fazlasıyla sarf edeceğiz."

Nane, bundan sonra kendilerine düşen ne varsa yapacaklarını, ekiplerinin 24 saat çalıştığını söyledi.