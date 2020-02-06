Muhtaroğlu savunacak

Gönyeli’de 7 yaşındaki oğlunu iki gün üst üste bıçaklayarak öldüren Bilge Lord Kunduracı dün yeniden Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Sanık Kunduracı’nın geçtiğimiz duruşmada, savunmasını yapan Mehmet Kaptan Bensen’i avukatlıktan çıkarması ve mahkemeden kendisi için başka birinin atamasını istemesi üzerine yeni bir isim belirlendi.

Mahkemede dinlenen Lefkoşa Mahalli Baro Başkanı Arzu İzveren, sanık için avukat Kaya Muhtaroğlu’nun atanmasını önerdi.

Mahkeme, Muhtaroğlu’nu sanığın avukatı olarak atadı. Muhtaroğlu, davayı incelemek için süre talep etti.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, talep üzerine duruşmayı 10 Şubat tarihine erteledi.

Ne olmuştu?

Olay 2028 yılı Mayıs ayında Gönyeli’de sanığın oğlu ile yaşadığı evde meydana gelmişti. Ayrılma aşamasında olduğu eşine kızdığı iddia edilen sanık, 7 yaşındaki oğlunu 26 Mayıs akşamı bıçaklamış ancak bir süre sonra eylemini yarıda kesmişti. Sanık, 27 Mayıs’ta ise eylemine devam edip, oğlunu tekrar bıçaklayarak yaşamına son vermişti. Olayın ardından tutuklanan sanığın akıl sağlığının yerinde olmadığı iddia edilmiş, avukatı bu yönde mahkemeye taleplerde bulunmuştu.