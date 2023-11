Yurt dışına çıkışı yasak

lnterpol tarafından organize suç örgütü üyeliği ve kara para aklama suçlarından arandığı gerekçesiyle 2022 yılı Temmuz ayında KKTC’de tespit edilerek deport edilen Avustralya vatandaşı Mark Douglas Buddle’a 3 adet daire sattığı ancak şüpheli işlemi yetkili makamlara bildirmediği gerekçesiyle aleyhine dava getirilen Bulut Akacan dün yeniden teminat duruşmasına çıkarıldı.

Teminat kararını açıklayan yargıç, polisin zanlıyı suç gelirinin aklanmasının önlenmesi yasası uyarınca “şüpheli işlemlerin para miktarına bakılmaksızın, yükümlüler tarafından tespit edildiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde bildirilmesi zorunluğuna uymadığına” dair itham ile mahkeme çıkarıp, teminat talep ettiğini söyledi. Yargıç, iddia makamının takdiri mahkemeye bıraktığını, savunmanın ise nakit ve kefil kefaletini karşılayabileceklerini söyleyip, yurt dışına çıkış yasağı şartı konmamasını talep ettiğini söyledi. Yargıç, mahkemeye zanlıyı teminata bağlayacak yeterli olgu sunulduğunu belirtti. Bilgeç, zanlının iş insanı olduğunu Türkiye ve KKTC’de yatırımları bulunduğunu, başka davalardan teminata bağlandığını ve teminat emri değişikliği ile birçok kez yurt dışına gidip geldiğini belirtti. Yargıç, sanığın yargılamadan kaçabileceğine dair mahkemeye olgu sunulmadığını söyledi. Zanlının her türlü nakit ve kefil kefaletini karşılayabilecek durumda olduğunu beyan ettiğini kaydeden Yargıç Bilgeç, hastalık vs. gibi istisnai durumlar dışında nakit ve kefil kefaletini karşılayabiliyor diye bir şahıs hakkında yurt dışına çıkma yasağı konulmamasının bir ayrıma neden olabileceğini söyledi. Yargıç, zanlının 20 bin TL nakit teminat yatırması, yurt dışına çıkış yasağı, iki kefilin 250’er bin TL kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün ıspat-ı vücut şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Ne olmuştu

Önceki gün gerçekleştirilen duruşmada olguları aktaran polis memuru Hüseyin Yıldıran, zanlının “suç gelirinin aklanmasının önlenmesi yasası, şüpheli işlem bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket etmek” suçundan teminata bağlanmak üzere mahkemeye getirildiğini belirtmişti. Polis, 24 Mart 2022 tarihinde KKTC Hukuk Dairesi’nden alınan yazıda Interpol tarafından "Organize Suç Örgütü Üyeliği" "Yasa Dışı Silah Bulundurma" ve "Kara Para Aklama" suçlarından aranan Avustralya vatandaşı Mark Dougles Buddle isimli şahsın bahse konu suçlardan elde ettiği gelirleri yurt içine getirdiğini ve KKTC’de akladığını öğrendiklerini söylemişti. Polis, Buddle ile bağlantılı olan şahıslar aleyhine soruşturma yapılmasının istendiğini açıklamıştı. Polis, yapılan araştırma sonucu Akacan’ın 21 Eylül 2021 tarihinde Mark Dougles Buddle’a Adalet Trading Ltd. tarafından yetkilendirildiği vekaletname ile Girne’de bulunan Akacan Elegance Sitesinden 1 milyon 200 bin dolar değerinde 3 adet daire sattığını, satış sözleşmesinin 6 Ekim 2021 tarihinde Girne Tapu Dairesine sunulduğunu belirlediklerini açıklamıştı. Polis, satış tarihinden sonra Mark Dougles Buddle’ın 10 Temmuz 2022 tarihinde KKTC’den ihraç edildiğini, Akacan’ın durumu bilmesine ve “suç gelirinin aklanmasının önlenmesi yasası uyarınca “şüpheli işlemlerin para miktarına bakılmaksızın, yükümlüler tarafından tespit edildiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde bildirilmesi zorunluğuna uymadığını ifade etmişti.