Sahte reçete soruşturmasında sayı 64 oldu

Suna ERDEN

‘Sahte Reçete’ soruşturmasının tamamlandığı ve yeni tutuklamaların olmayacağı yolundaki resmi açıklamaların ardından dün 9 eczacı daha tutuklandı. Zanlıdan 3’ü Lefkoşa’da, biri de Güzelyurt’ta mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındı. Diğer 5 eczacının ise bugün Gazimağusa’da mahkemeye çıkarılacağı bildirildi.

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran ‘Sahte Reçete’ soruşturmasında zan sayısı dün tutuklanan 9 kişiyle birlikte 64’e yükselmiş oldu. Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgiye göre; 13 Eylül’den bu yana tutuklanan 64 kişiden 39’u eczacı, 16’sı doktorlardan oluşuyor. Geriye kalanların 3’ü eczacı kalfası, 6’sı da vatandaş.

İki doktorla işbirliği yaptı

Polisin geniş çaplı soruşturması devam ederken, Lefkoşa’da tutuklanan eczacılar A.K. (K-28), Ö.N. (K-27) ve S.A.(K-75) mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlı A.K.’nin 2022 yılı Ekim, 2023 yılı Ağustos ayları arasında sosyal sigortalara 2 bin 552 adet reçete gönderdiğini belirtti.

Polis, bu reçetelerden 120 tanesinin incelendiğini, 52 tanesinin sahte çıktığını açıkladı.

Polis, ifadesi alınan 52 kişiden bazılarının reçete yazan ilaçların bir kısmını aldığını, bazılarının ise hiç almadığını beyan ettiğini açıkladı.

Polis, zanlıdan izahat istendiğinde 52 reçetenin kendisine ait olduğunu beyan ettiğini kabul ederken, sahte olduğunu kabul etmediğini söyledi. polis, A.K.’nin doktor N.P ve G.E. ile birlikte hareket ettiğini belirtti.

Sosyal sigortalara 2 bin 379 reçete gönderildi

Polis, Ö.E.’nin de 2022 yılı Ekim, 2023 yılı Ağustos ayları arasında doktor G.E. ile birlikte müşterilerin bilgisi dışında reçete hazırlayarak, sosyal sigortalara gönderip, sahtekarlıkla para temin ettiğini söyledi.

Polis, zanlının 2022 yılı Ekim, 2023 yılı Ağustos ayları arasında sosyal sigortalara 2 bin 379 reçete gönderdiğini, bunlardan 150 tanesinin incelendiğini, 20 tanesinin sahte çıktığını söyledi.

Polis, zanlının eczanesinde yapılan aramada kupürü kesik, tarihi geçmiş ilaçlar, hastaların isminin kayıtlı olduğu not defteri ve elektronik eşyaların emare alındığını söyledi.

Polis, zanlının beyanında ilaçları doktor G.E.’ye bildirdiğini, doktorun da beli bir ücret karşılığında reçete yazdığını söylediğini aktardı.

87 reçetenin 17’si sahte

Polis, S.A.’nın da 2022 yılı Ekim, 2023 yılı Ağustos ayları arasında doktor N.P. ile birlikte müşterilerin bilgisi dışında reçete hazırlayarak, sosyal sigortalara gönderip, sahtekarlıkla para temin ettiğini söyledi.

Polis, zanlının 2022 yılı Ekim, 2023 yılı Ağustos ayları arasında sosyal sigortalara 2 bin 436 reçete gönderdiğini, bunlardan 87 tanesinin incelendiğini, 17 tanesinin sahte çıktığını söyledi.

Polis, üç zanlının eczanelerinde emare alınan elektronik eşyaların inceleneceğini, üç zanlıdan alınan el yazı ve imza örneklerinin uzmanlar tarafından inceleneceğini belirtti.

Tanıklara etki etmek istiyorlar

Polis, son zamanlarda eczacıların hastaları arayarak, polis sizi ararsa reçetedeki ilaçları aldığınızı söyleyin şekilde telkinde bulunduğunu, zanlıların serbest kalması halinde soruşturmaya etki edebileceğini belirterek, 3 gün süre talep etti.

Mahkeme, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına, avukatlarının talebi üzerine S.A.’nın özel doktorunun, Ö.E.’nin de tam teşekküllü devlet hastanesinde doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.