Lefkoşa’ya bağlı Yılmazköy’de çalıştığı inşaat şirketinden 355 bin TL değerinde yer altı kablosu çalan demirci ustası Mehmet Yıldırım hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık 3 yıl hapse mahkum edildi.

Kararı okuyan Yargıç, sanığın 2023 yılı Mayıs-Ağustos ayları arasında çalıştığı Yılmazköy’de faaliyet gösteren Kofalı Constructions Homes Ltd. şirketine ait toplam değerleri 355 bin TL olan çeşitli ebatlardaki yer altı kablolarını çaldığını söyledi.

Yargıç, sanığın çaldığı kabloların bir kısmının Lapta’da bulunarak, emare alındığını belirtti.

Yargıç, sanığın çaldığı kabloların bir kısmını ise 27 Ağustos tarihinde Geçitköy’de faaliyet gösteren bir iş yerine satmak amacıyla götürdüğünü ifade etti.

Ağır ceza yargıcı, sanığın aleyhine getirilen davaları kabul ettiğini ifade ederek, kumar alışkanlığı yüzünden ekmek yediği kapıya yanlış yaptığını söyledi.

Yargıç, sanığın yargılandığı “müstahdem tarafından sirkat” suçunun 7 yıla kadar hapis cezası öngören, çok ciddi bir suç olduğuna vurgu yaptı.

Bu suçun mahkemelerin gündeminde oldukça yaygın görüldüğünü söyleyen yargıç, demirci ustası olan sanığın değeri oldukça yüksek olan yeraltı kablolarını çalıp, sattığına vurgu yaptı.

Yargıç, sanığın fırsat buldukça aynı suçu vazgeçmeden işlemeye devam ettiğine vurgu yaptı.

Yargıç, sanığı olgu ve emareler ışığında aleyhine getirilen davalardan suçlu bulup, oybirliği ile 3 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.