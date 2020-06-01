KKTC muaf tutuldu

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) yurt dışında okuyan öğrencilere kolay yatay geçiş hakkı tanımasına yönelik kararı KKTC’de endişeye yol açtı, yetkili makamlar harekete geçti. YÖK’ün önceki gün duyurduğu karar üzerine dün ardı ardına açıklamalar yapılırken, akşam saatlerinde YÖK Başkanı Yekta Saraç ile görüşen Başbakan Ersin Tatar, KKTC açısından olumlu haber aldı.

YÖK, KKTC’de okuyan Türkiyeli öğrencileri kolay yatay geçiş hakkından muaf tuttu.

Çavuşoğlu: Endişelendik

YÖK, önceki gün duyurduğu kararla Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk, Öğretmenlik, Mühendislik ve Mimarlık" programları dışındaki yükseköğretim programlarının yurt dışı yatay geçiş kontenjanlarındaki yüzde 50 kısıtın kaldırıldığını açıkladı. Karar üzerine dün sabah açıklama yapan

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye’de YÖK’ün yabancı ülkelerde okuyan TC uyruklu öğrenciler ile ilgili almış olduğu kararın, KKTC’de okuyan öğrenciler arasında ve üniversitelerde bazı tereddütlere neden olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, öğrencilerin ve üniversitelerin endişe etmemelerini; konuyla ilgili tereddütlerin ortadan kalkması için bakanlık tarafından gerekli girişimlerin yapıldığını söyledi.

Çavuşoğlu, konuyla ilgili açıklama yaparak, KKTC’de okuyan TC uyruklu öğrencilerin ÖSYM sınavı ile kaydolduğunu ve YÖK mevzuatına göre eğitim öğretim aldıklarını belirtti.

Bakan Çavuşoğlu’nun bu açıklamasından saatler sonra Başbakan Ersin Tatar’ın Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç ile akşam saatlerinde bir görüşme gerçekleştirdi.

KKTC dahil değil

Tatar ile YÖK Başkanı Yekta Saraç’ın dünkü görüşmesi KKTC açısından olumlu sonuçlandı. Görüşmede, KKTC’deki üniversitelerde öğrenim gören Türkiye uyruklu öğrencilerin Türkiye’deki üniversitelere yatay geçiş yapmasının kolaylaştırılmaması kararı çıktı.

YÖK’ün Türkiye’deki üniversitelere yatay geçişte kontenjan kısıtlamasını kaldıracağına ilişkin haberler KKTC hükümeti, üniversiteleri ve ekonomi yönetiminde endişe yaratmıştı. Bu konuda yapılan girişimler sonucunda bugün gerçekleşen Tatar-Saraç görüşmesi neticesinde, KKTC üniversitelerinin bu karardan muaf tutulması kararlaştırıldı.

YÖK ne karar almıştı

YÖK'ün duyurduğu karara göre, yükseköğretime girişte başarı sıralaması şartı bulunan "Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk, Öğretmenlik, Mühendislik ve Mimarlık" programları dışındaki yükseköğretim programlarının yurt dışı yatay geçiş kontenjanlarındaki yüzde 50 kısıt kaldırılarak, bu programlara yurt içi yatay geçiş kontenjanı kadar yurt dışı kontenjan ayrılabilmesine imkan tanınmıştı.

