'Yatay geçiş kararı KKTC üniversitelerini kapsamayacak'

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, YÖK’ün aldığı yatay geçişlerle ilgili kararının KKTC’deki üniversiteleri kapsamayacağını açıkladı. Çavuşoğlu, iki gün süren temaslar sonrasında YÖK’ün kendilerine ilettiği resmi bir yazıyla bu duruma netlik kazandırdığını belirtti.

YÖK’ün kararını sosyal medya hesabından duyuran Nazım Çavuşoğlu, “YÖK’ün yurtdışında okuyan öğrencilerin Türkiye’ye ‘geçiş yapabileceğiyle’ ile ilgili aldığı karar KKTC’yi kapsamayacak. KKTC’den geçişler ‘Yükseköğretim kurumları Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasındaki Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılmasına Esaslarına İlişkin Yönetmenlik’ hükümleri gereği gerçekleşebilecektir.” Dedi.