Yusuf ile Erdoğan’a 3’er gün tutukluluk

Lefkoşa’ya bağlı Minareliköy ve Bahçelievler’de düzenlenen iki ayrı operasyonda hintkeneviri ve kokain ele geçirildi, Yusuf Çamlıca ile Erdoğan Kanioğulları tutuklandı.

Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada Kanioğulları’nın tasarrufunda 50 gram hintkeneviri ile az miktarda kokain bulduğunu açıklandı.

Yusuf Çamlıca’nın evinde ise 20 gram hintkeneviri bulunduğu belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, 16 Mart 2024 tarihinde 19.40-21.10 saatleri arasında, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi’nde görevli bir ekip tarafından Bahçelievler’de düzenlenen operasyon kapsamında Erdoğan Kanioğulları’nın ikametgahında yapılan aramada 50 gram ağırlığında hintkeneviri ve 500 miligram kokain türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını açıkladı.

Polis, Minareliköy’de gerçekleştirilen operasyonda da Yusuf Çamlıca’nın ikametgahında arama yapıldığını söyledi. Polis, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli ekip tarafından yapılan aramada 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını açıkladı.

Polis, tutuklanan zanlılarla ilgili soruşturma başlatıldığını, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini dile getirdi. Polis, alınacak ifadeler ve soruşturulacak şahıs olduğunu da ifade ederek, 3 gün süre istedi.

Talebi değerlendiren mahkeme, zanlılar hakkında talep edilen süreyi onayladı.

İki kişi tutuklandı

Öte yandan, Lefkoşa-Güzelyurt ana yolu üzerinde, kontrol maksatlı durdurulan A.H.’nin (E-33) kullanımındaki ve M.T.’nin (E-76) yolcu olarak bulunduğu araçta ve üzerlerinde yapılan aramada, tasarruflarında yaklaşık bir gram ağırlığında metamfetamin türü ile yaklaşık 300 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Zanlılar mahkemeye çıkarılarak haklarında 3 gün tutukluluk emri alındı.