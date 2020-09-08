Kuzeyde 26, güneyde 1 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte bin 811 test yapıldı, 26 Coronavirüs vakasına rastlandı.

Güney Kıbrıs’ta ise yapılan 2 bin 49 test sonucu bir yeni vaka tespit edilirken, tedavi gören 76 yaşındaki bir erkek, Coronavirüsten hayatını kaybetti.

Kuzeyde toplam vaka sayısı 437, güneyde ise bin 510’a ulaştı.



Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte 26 pozitif vakaya rastlandığını, 3 kişinin taburcu edildiğini bildirdi.Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkeye geldiğini 18 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 4 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

Güneyde ölenlerin sayısı 22’ye çıktı

Güney Kıbrıs’ta ise dün başka sağlık sorunları da bulunan 76 yaşındaki bir erkek, Coronavirüsten hayatını kaybetti. Rum Sağlık Bakanlığı bir yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Son 24 saatte 2 bin 49 test yapılan Güney Kıbrıs’ta bir yeni vakanın daha saptanmasıyla toplam vaka sayısı bin 510’a ulaştı.

Güneyde Coronavirüs’ten ölenlerin sayısı 22’ye çıktı. Ölenlerin 16’sının erkek, 6’sının kadın ve yaş ortalamalarının 72 olduğu kaydedildi.