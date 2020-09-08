Karar günü

Kuzey Kıbrıs, son 3 gün içinde 3 kez değişen pandemi kararlarıyla benzeri görülmemiş bir panik ortamına sürüklendi.

Özellikle dün bazı sağlık örgütlerinin pandemi konusunda toplantı yapan üst kurula ‘kapanma önerileriyle’ gitmesi ve bu önerilerin sosyal medyada dolaşması sert tepkileri de beraberinde getirdi.

Sağlık üst kuruluna sunulan öneriler arasında tüm eğlence yerlerinin, meyhane ve lokantaların, güzellik salonlarının kapatılması; etüt, anaokulu, ilk orta ve yüksek eğitim yerlerinin 1 Ekim tarihine kadar açılmaması, doğum günleri, sünnet, nişan cenaze ve mevlit ve düğünlerin de yapılmaması yer alıyor. Önerileri değerlendiren üst kurul sosyal medyada başlayan tepkileri dikkate alarak, yeni kararlarla ilgili son sözü Bakanlar Kurulu’na bıraktı. Kurul bu sabah 09.30’da toplanacak.

Kaos ortamı yaratıldı

Ülkede dün gün boyu tam anlamıyla bir kaos ortamı yaratıldı. Bazı sosyal medya hesaplarından ve sitelerden günlük vaka sayının 50’ye çıktığı iddia edildi. Asılsız paylaşımlar birçok kişi tarafından görüldü ve okundu. Gün boyu gerek sağlık sendikaları gerek bazı hekimler sosyal medya hesaplarından ve yazılı açıklama yaparak, hükümetin acil tedbirler almasını istedi.

Ortaya birçok görüş atılırken, Sağlık Bakanlığı'nda akşam saatlerinde toplantı gerçekleştirildi.

Bakanlık Müsteşarı Ali Çaygür başkanlığında, uzman hekimlerin de katılımıyla gerçekleşen toplantıda Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından öneriler sunuldu.

Madde madde hazırlanan tavsiyeler listesi daha toplantı devam ederken basına sızdırıldı.

Pilli: Spekülasyonlar yapıldı

Mart ayında olduğu gibi kapanma sürecine girileceği, okulların açılmayacağı ve açılanların kapanacağı öne sürüldü.

Bu iddialar üzerine Sağlık Bakanı Ali Pilli açıklama yapmak zorunda kaldı. Pilli, henüz bir karar alınmadığını, bazı tedbirlerin tavsiye edildiğini söyledi. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından öneriler sunulduğunu, bunların bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında ele alınacağını ifade etti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, sosyal medyada çeşitli spekülasyonlar yapıldığını kaydederek, halka, “Bizden gelen açıklamaları takip edin” diyerek seslendi.

Yerel vakalarda artışın başladığını belirten Pilli, “Radikal kararlar almaya devam ediyoruz. 7 günlük karantina kararı da alındı. Üst kurul bu kararı aldı. Halk bize güvensin, gerekli tedbirleri, gerekli zamanda alıyoruz” dedi.

Pilli, halka “Kendinize düşen görevi yapın” diyerek seslenerek, Sağlık Bakanlığı’nın da üstüne düşeni yaptığını söyledi.

Pilli, “Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarsak bu mücadeleyi kazanacağız” dedi.

Halkın son dönemde üzerine düşenleri yerine getirmediğini belirten Pilli, “Hepimiz maske takarsak bulaş olmaz” vurgusunda bulundu.

Öneriler bugün ele alınacak

Başbakan Ersin Tatar da ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da açıklamalarda bulundu.

Tatar, bugün Bakanlar Kurulu’nun olağanüstü toplanacağını gerekli kararların burada üretileceğini, önerilerin de enine boyuna tartışılacağını açıkladı, halka sağduyulu olma çağrısı yaptı.

Başbakan Ersin Tatar, “Sağlık kurullarından, üst komiteden gelen görüşleri dikkate alacağız. Sağlık Bakanı ile görüşeceğiz. Ne gerekirse o yapılacak. Çok da paniğe gerek yok. Durum kontrol altına alınmaya çalışılıyor” dedi.

Sorumluluğun kendilerinde olduğunu belirten Tatar, vatandaşlara maske-mesafe-hijyen kurallarına uymasını istedi, “Kalabalıktan uzak durun. Düğünlerde temas da doğru değil” şeklinde konuştu.



Bakanlar Kurulu’nun bugün gerçekleştirilecek olağanüstü toplantısına işaret eden Tatar, “Bazı yerlere yasaklar gelecek. Kurallara uyulmaması kabul edilebilir değil” şeklinde konuştu.Sosyal medyada çok ağır eleştiriler aldıklarını kaydeden Tatar, “Herkes üzerine düşeni en iyi şekilde yapıyor. ‘Önce sağlık’ dedik. Sanırım bunu kanıtladık. Ekonomi için dışa açılmak gerekiyordu. İç bulaş olduğu için karantina gündeme geldi. Bunu zamanında gündeme getirdik. Bu ekonomi de ayakta kalmak zorunda. Önce sağlık, sonra diğer hususlar. Eğer eleştiri yapılacaksa mantıklı ve gerçeğe dayalı yapılmalı” dedi.

Çavuşoğlu: Öğrenciler okula gidecek

Bakan Çavuşoğlu ise eğitime güzel bir başlangıç yaptıklarını kaydederek, “Öğrencilerimiz maske, hijyen ve mesafe kurallarına uydu” dedi.

Dünkü tartışmaları beklediğini de ifade eden Çavuşoğlu,“ Okullar,1 Ekim’e kadar kapalı olacak diye bir karar yok. Bu önerileri basınla ‘kararmış gibi’ paylaşmak maksatlı. İnfial yaratmaya gerek yok” şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanlığı’ndaki uzmanlarla toplantı yaptıklarını kaydeden Eğitim Bakanı, “Okulların durumunu bugün bilim kurulunun önerisi doğrultusunda tartışacağız. İkinci sınıfa kadar olan öğrenciler okula gidecek” açıklamasında bulundu.

Eğitim Bakanı, Akdoğan, Vadili ve İnönü’de eğitim faaliyetlerinin durdurulduğunu da anımsattı.

İşte bugün görüşülecek öneriler;

1-Eğlence yerlerinin tamamen kapatılması,

2- Güzellik Merkezlerinin 1 Ekim 2020 tarihine kadar kapatılması,

3- Kuaför ve berberlerin ciddi şekilde kurallara uyması için uyarılması kuralların uyulmadığı tespit edilen yerlerin kapatılması,

4-1 Ekim 2020 tarihine kadar masaj salonlarının kapatılması,

5-Etüt, ana okul, ilk orta ve yüksek eğitim yerlerinin 01 Ekim tarihine kadar açılmaması, bire bir hizmet veren özel eğitim yerleri hariç,

6-1 Ekim 2020 tarihine kadar yapılacak doğum günleri, sünnet, nişan cenaze ve mevlit ile düğünlerin yapılmaması,

7-1 Ekim 2020 tarihine kadar çocuk oyun alanları, parkların kapatılması,

8-Antreman ve spor müsabakalarının 01 Ekim 2020 tarihine kadar yapılmaması,

9- 1 Ekim 2020 tarihine kadar gece kulüplerinin kapatılması,

10-1 Ekim 2020 tarihine kadar meyhanelerin kapatılması,

11-1 Ekim 2020 tarihine kadar spor salonlarının kapatılması,

12-1 Ekim 2020 tarihine kadar gazinoların kapatılması,

13-Seçim mitinglerinin ve toplantılarının iptal edilmesi, televizyon ekranlarında yapılacak olan programların 200 metre kare üzeri yerlerin max 50 kişi, 100-200 metre kare arası yerlerin max 30 kişi, 50-100 metre kare yerlerin max 20 kişi, 50 metre kare ve altı alanların max 10 kişi ile sınırlandırılması.