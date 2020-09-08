Büyük üzüntü yarattı

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’da devam eden pandemi hastanesi inşaatında dün meydana gelen iş kazasında, 60 yaşındaki Şerif Sami kamyonun tekerleği altında kalarak hayatını kaybetti.



Polisten alınan bilgiye göre; saat 16.20 sıralarında Zafer Ünal (44) yönetimindeki 34 SBG 77 plakalı kamyon seyir halindeyken, Şerif Sami kamyonun boşaltacağı yükün yerini göstermek için dikiz aynasını tutup ilerlemek istediği sırada dengesini kaybederek kamyonun sağ ön tekerleğinin altına düştü.Lastiğin altında kalan Şerif Sami olay yerinde hayatını kaybederken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.