Yüzerek mi geldin Necati

Türkiye’nin Adana ilinde 2014-2015 yılları arasında işlemiş olduğu resmi evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından 6 yıl hapse mahkum edilen Necati Şengülenoğulları’nın KKTC’de yaşadığı ortaya çıktı.

Adana Ağır Ceza Mahkemesi’nin sanık hakkındaki mahkumiyet kararını 2022 yılında verdiği belirtilirken, Türkiye emniyet güçlerinin talebi üzerine Necati Şengülenoğulları tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlının Türkiye’ye iade edileceği ifade edilirken, işlemler tamamlanıncaya kadar cezaevinde beklemesine karar verildi.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru, Necati Şengülenoğulları'nın 2014-2015 yılları arasında işlemiş olduğu resmi evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından 2022 yılında Adana Ağır Ceza Mahkemesi Tarafından kesinleşmiş 6 yıl 10 gün hapis cezası olduğunu belirtti. Polis, TC ve KKTC arasındaki suçluların iadesine yönelik anlaşma gereğince Türkiye adlı makamları tarafından zanlının iadesinin talep edildiğini açıkladı.

Polis memuru, zanlının 10 Mart tarihinde Lefkoşa'da tespit edilerek tutuklandığını kaydetti. Polis memuru iade işlemlerinin tamamlanması için zanlının 30 gün süreyle tutuklu beklemesini talep etti.

Mahkeme talebi uygun bularak, onayladı.

