Zamların Freni Patladı !

Kamu çalışanları, emekliler ve asgari ücretli vatandaşlara zamlı maaşlar ödenmeden başlayan zam fırtınası devam ediyor. Vatandaşlar, birçok üründe fiyatların güneyin de üzerine çıktığını belirterek, açlık krizi konusunda yetkilileri uyarıyor. Marketlerde hemen tüm ürünlere artış gelirken, bir litre Koop Sütün fiyatı 41.50 TL oldu. Güneyde ise uzun ömürlü süt 28 liraya satılıyor.

“Devlet yüzde 50 artış verdi ama zamlar yüzde 60’ın da üzerine çıktı” diyen vatandaşlar; piyasanın denetlenmesini, özellikle zorunlu tüketim maddelerinin koruma altına alınmasını istiyor. Vatandaşlar “bu hızla devam ederse çok ciddi sıkıntılar yaşanacak, dar gelirliler aç kalacak” diyor ve yetkilileri göreve davet ediyor.

Ne dediler?...

Zekeriya Pazar

“Asgari ücret artışı sonrasında piyasa uçtu. Artışlı maaşların ödenmesine 20 gün var ve daha bizler o parayı almadan piyasa çok fazla artışlarla karşı karşıya kaldık. Bana yüzde 50 artış verdi ancak piyasa yüzde 60 arttı biz bu işten ne anladık. Son zamanlarda en fazla zamlanan ürünler et ve süt ürünleri oldu. Hellim alacaktım ancak fiyatını görünce vazgeçtim. Piyasada etkin bir denetim yapmaları gerekiyor.”

Ferhat Yolcusu

“Asgari ücret bu pahalılık karşısında 10 gün yetmez. Çok fazla insan aldığı maaşla geçinemez durumdadır. Son zamanlarda tüm ürünlerde ciddi artışlar var ancak en fazla zamlanan ürünler et ve tavuktur. Tavuk eti tüketmek bile artık lüks oldu. Bu ülkeyi yönetenler, piyasada denetim yaparak herkesin istediği kadar kar koyup satış yapmasına engel olmalıdır.”

Zerif Ürgen

“Asgari ücretin yükseldiği açıklanır açıklanmaz, piyasada her şeyde ciddi bir artış yaşandı. Bugün aldığı maaşla çocuk okutanlar, kirada kalanlar çok zorluk yaşıyor. Bugün aldığımızı yarın başka fiyata alıyoruz ve hayat her geçen gün daha da zorlaşıyor. Son zamanlarda en çok zamlanan ürünler temel tüketim maddeleridir.”

Mithat Gümüşalan

“Dünyanın her yerinde bir sıkıntı olduğu gibi burada da vardır. Eskiden alışveriş yaparken kaliteli ürünleri almaya çalışırken bugün en uygun olanını seçiyoruz. Son aylarda et ve süt ürünlerinde daha fazla zam yaşandığını gözlemledik. Yetkililerden bu noktada beklentimiz piyasayı denetlemeleridir.”

Muhsin Azap

“Piyasada hergün farklı fiyatlarla karşılaşıyoruz. Dün aldığımızı bugün farklı fiyata alıyoruz. Ucuz bir şey kalmadı ve artık istediğimiz gibi ihtiyacımız olanları alamıyoruz. Eskiden ihtiyaçlarımızı kaliteli ürünlerle karşılarken bugün en ucuz olan ürünleri almaya dikkat ediyoruz. Bu noktada piyasada denetim yapması gereken yetkililer sadece kendi ceplerini düşünüyor, halkı düşünen yok.”

Osman Tanrıöver

“Her şey çok pahalı oldu. Ev kiraları, market fiyatları ve diğer tüm alanlarda çok fazla artış var ve Mağusa’dan Minareliköy’e daha uygun alabilmek için alışverişe geliyoruz. Tüm ürünlerde ciddi artışlar yaşanıyor. Bugün 10 liraya aldığımızı yarın 100 liraya alıyoruz. 9 bin LT kira ödüyorum, iki çocuğum var ve tek çalışıyorum. Hayat her geçen gün daha da zor bir hal alıyor.”

Alpay Erosal

“Alışverişe çıkmaya korkar olduk. Tüm ürünlerde ciddi bir artış yaşandı. Asgari ücret artışı açıklanır açıklanmaz piyasada her şey ikiye katlandı. Bu yaşananlar hiç hoş değildir. Bu şekilde bu işler yürümez ve kötü şeyler olacak diye korkuyorum. Yetkililerden bu konuya biraz hassasiyet göstermelerini istiyorum. Kendi maaşlarında biraz tasarruf etsinler ve maaşlarını hak edip çalışsınlar. Denetim yapsınlar çünkü biz artık birçok şeyi alamaz durumdayız.”

Hanife Çelik

“Her şey çok pahalı ve artık hiç bir şey alamıyoruz. Daha önce alışveriş yaparken kalite arıyorduk şimdi en ucuzunu arıyoruz onu da artık bulamıyoruz. Son zamanlarda en fazla et ürünleri zamlandı ve uzun zaman oldu et alamıyoruz. Yetkililerden beklentimiz pahalılığa dur demeleridir çünkü asgari ücrete biraz artış yaptıklarında halk da istediği gibi alışverişini yapabilsin.”

