3 ayda yargı

Girne’de yaşanan olayda birlikte alkol aldığı arkadaşını annesine küfür ettiği gerekçesiyle makasla öldürmeye teşebbüs eden Emre Çelebi dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Arkadaşını omuzundan, boynundan ve kürek kemiğinden yaralayan zanlı hakkındaki olgular aktarılarak, tutuklu yargılanması talep edildi.

Girne Adli Şubede görevli polis memuru, olayın 30 Aralık 2023 tarihinde Girne’de meydana geldiğini söyledi.

Polis, zanlının evde birlikte alkol aldığı arkadaşı A.K.’yi annesine küfür ettiği gerekçesiyle makasla sol omuzundan yaraladığını belirtti.

Polis, zanlının akabinde makasla arkadaşını sol kürek kemiğinin orta iç tarafından, boynunun arkasından yaraladığını, 4 santim derinliğinde kesiye neden olduğunu açıkladı.

Polis, zanlının kaçan arkadaşını bahçe kapısında yakalayıp, makas ile boyundan başlayıp, sağ köprücük kemiğine kadar kestiğini belirtti. Polis, A.K.’nin boynundan köprücük kemiğine kadar 17 santim uzunluğunda kesi oluştuğunu söyledi.

Polis, zanlının olay yerinden kaçtığını, 5 Ocak günü Girne’de yakalandığını ifade etti. Polis, mesele ile ilgili olarak zanlı ile A.K.’den kan örneği alındığını, gerekli yazışmaların yapıldığını, güvenlik kamerası görüntülerinin temin edildiğini kaydetti.

Polis, zanlının 6 gün süreyle saklandığı yeri söylemediğini, cep telefonunu polise vermediğini ifade etti.

Soruşturmanın devam edeceğini ancak zanlının araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade eden polis, çalışma izninin iptal edildiğini de belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme, zanlının 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.