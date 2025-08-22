Hijyen kontrolü yapıldı

İskele Belediyesi, lunapark alanında faaliyet gösteren büfeleri kontrol ederek, kurallara uyan işletmelere teşekkür etti. Denetimlerde ayrıca tespit edilen eksiklikler hakkında uyarılarda bulunuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre; denetim çalışmaları dün akşam Zabıta Birimi ile Çevre ve Sağlık Denetim Bölümü’nün ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi. Ekipler, lunapark alanında faaliyet gösteren büfeleri tek tek inceledi, hijyen, ruhsat ve diğer yasal gerekliliklerin yerine getirilip getirilmediğini kontrol etti.

Denetim sırasında kurallara uygun çalışan işletmelere duyarlılıklarından ötürü teşekkür edilirken, eksiklikleri tespit edilen işletmeler hakkında bilgilendirme yapıldı ve gerekli uyarılar iletildi. İskele Belediyesi yetkilileri, düzenli denetimlerin ziyaretçilerin güvenliği ve sağlığı açısından önem taşıdığını vurguladı.

Belediye, denetimlerin ilerleyen günlerde de devam edeceğini belirterek, halkın ve işletmelerin duyarlılığına teşekkür etti.

