Demir yığınına döndü

Lefkoşa’da kaza yaptıktan sonra aniden alev alan araç kullanılmaz hale geldi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün saat 09.15 sıralarında meydana gelen kaza, Mustafa Kayıkçı’nın (E-64), yönetimindeki GS 177 plakalı aracıyla dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamette seyreden Akile Havutçu’ya (K-63) çarpması sonucu gerçekleşti.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, GS 177 plakalı araçta, muhtemelen benzin hortumunun yırtılarak, benzinin motor kısmına sızması sonucu ise yangın meydana geldi. Yangın sonucu araç tamamen yanarak hasar gördü.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

