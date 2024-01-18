Cezaevi patladı

Çalışmak için ön izinle Kuzey Kıbrıs’a gelen Pakistanlı Abdus Samad Khan'ın ellerini, ayaklarını ve ağzını bağlayıp 5 gün süreyle rehin tutarak, 2 bin 500 Euro istedikleri gerekçesiyle yargılanan Bangladeşli Sree Ripon, Rinku Talkuder, Tandır Hossain, MD Ramjun Ahmed ve MD Ripon hakkındaki davada dün karar açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanıklardan Ratul, Ripon, Talukder, Hossain 4’er yıl, Sree Ripon ise 4 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kararda mağdur şahsın, dört sanığı affettiği ancak olayı planlayan Sree Ripon hakkındaki şikayetini geri çekmediği açıklandı.

Ayrıca kararda sanıkların yargılandığı “zorla insan kaçırma” suçunun 7,“çalmak kastıyla tehditle mal isteme” suçunun ise 5 yıla kadar hapis cezası öngördüğü belirtildi.

Kararı okuyan yargıç, sanıkların 2023 yılı, 2- 6 Haziran tarihleri arasında 5 gün boyunca Khan’I rehin tuttuklarını, ayaklarını, ellerini ve ağzını bağladıklarını, tehditle 2 bin 500 Euro istediklerini anımsattı.

Yargıç, sanıkların 5 gün boyunca pişmanlık duymadan eylemlerine devam ettiklerini, Khan’ın sanıkların elinden kaçarak kurtulduğunu belirtti. Yargıç, kamu yararı gereği sanıklara caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini kaydetti.

Yargıç, Khan’ın dört sanığı affetmesini lehte, Sree Ripon’u ise affetmemesini aleyhte değerlendirdiklerini kaydetti. Ağır ceza yargıcı, Ratul, Ripon, Talukder, Hossain’e 4’er yıl, Sree Ripon’a ise 4 buçuk yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.



Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024, 10:05