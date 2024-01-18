4’ü cezaevinde

Gönyeli’de Belediye Bulvarı üzerinde düzenlenen operasyonda hintkeneviri, kokain ve sentetik cannabionid türü uyuşturucu maddeyle yakalanan Ömer Kumlutepe, Mervan Bolat, Umut Bahçeci, Muhammed Dindar ile suçla bağlantılı tutuklanan Amor Buya Kamara dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olgular aktarılarak, teminat talep edildi.

Polis, 5 Ocak 2023 tarihinde saat 17.20 sıralarında Gönyeli Belediye Zabıta ekibi ile Gönyeli Polis Karakolu’nda görevli ekipler tarafından Ömer Kumlutepe ’nin kullandığı, Mervan Bolat, Umut Bahçeci ve Muhammed Dindar’ın yolcu olarak bulunduğu KM 467 plakalı aracın şüpheli vaziyette tespit edilmesi üzerine durdurulduğunu söyledi.

Araçta yapılan aramada 5 gram hintkeneviri, 3 buçuk gram sentetik cannabionid ve bir gram kokain ele geçirildiğini kaydeden polis, ayrıca 3 adet hassas terazi de bulunduğunu açıkladı.

Zanlı Bahçeci’nin siyah bir çantayı olay yerine attığının belirlendiğini açıklayan polis, çantanın bulunduğunu, yapılan aramada 10 gram hintkeneviri, 5 gram kokain ve hassas terazi ele geçirildiğini söyledi.

Polis, Kumtepe ve Bolat’ın gönüllü ifade verdiğini, yapılan soruşturma sonucu suçla bağlantısı Amor Buya Kamara’nın da tutuklandığını belirtti.

Polis, Amor Buya Kamara’nın Kumtepe’den bir gram uyuşturucu aldığını, her iki zanlının telefonunda uyuşturucu alışverişiyle ilgili mesajlar tespit edildiğini kaydetti.

Zanlılardan ikisi satıcı

Polis, zanlı Kumtepe ile Umut Bahçeciler’in ülkede kaçak yaşam sürdüğünü, zanlı Muhammet Dindar’ın çalışma izninin iptal edildiğini, zanlı Mervan Bolat’ın ise çalışma izni ile ülkede bulunduğunu açıkladı.

Polis, Amor Buya Kamara öğrenci olduğunu ancak bir süre önce kaydını dondurduğunu söyledi. Polis, Kumtepe’nin benzer suçtan 2, Dindar’ın 3 sabıkası olduğunu belirtti. Polis memuru, Kumtepe ile Kamara’nın uyuşturucu madde verme, alma ve tasarrufu, diğer zanlıların ise sadece tasarruf ve alma suçlarından aleyhlerine dava getirildiğini açıkladı. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlıların uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, sabıkası olmayan ve çalışma izni bulunan Bolat’ın tutuksuz yargılanmasına, bu amaçla 25 bin TL nakit teminat yatırmasına; iki kefilin de 300’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Mahkeme, diğer zanlıları ise 2 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.